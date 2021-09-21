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    Економіка та фінанси

    В Україні стали виробляти менше молока. Експертка розповіла, чому

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    Виробництво молока суттєво скоротилося у 2021 році - В Україні стали виробляти менше молока. Експертка розповіла, чому
    Виробництво молока суттєво скоротилося у 2021 році
    фото з відкритих джерел

    Скорочення виробництва призвело до дефіциту молока на ринку

    За вісім місяців 2021 року в Україні було вироблено 6 млн 35,2 тис. т молока усіх видів, що на 6,2% менше проти відповідного періоду минулого року. Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Яна Лінецька.

    Скорочення виробництва здебільшого зачепило господарства населення, а промисловий сектор виявився нездатним покрити наявний дефіцит.

    Інфографіка: avm-ua.org

    Інфографіка: avm-ua.org

    Так, промислові підприємства забезпечили 30,6% всього виробленого молока, або 1850 тис. т. Це на 1,4% менше, ніж у 2020 році.

    Традиційні лідери із виробництва промислового молока цьогоріч, попри нарощування потужностей окремими молочно-товарними комплексами, демонструють скорочення виробництва:

    • Полтавщина (263,8 тис. т; -1,9%);
    • Черкащина (193,5 тис. т; -6,4%);
    • Харківщина (167 тис. т; +0,5%).

    Натомість, збільшення обсягів виробництва спостерігається в таких регіонах:

    • Тернопільська область (+13,6%; 78,3 тис. т);
    • Херсонська область (+7,8%; 33,2 тис. т);
    • Вінницька область (+5,5%; 150,4 тис. т.).

    Відтак, нарощення поголів’я в промислових господарствах поки не може задовільнити потреби ринку.

    Тим часом, на понад 8% скоротилося виробництво молока в господарствах населення. За підсумками січня-серпня, у цьому секторі було вироблено 4185,2 тис. т молока. Найбільше скоротили надої господарства у таких регіонах:

    • Харківська область (-19,7%);
    • Чернігівська область (-14%);
    • Черкаська область (-13,5%).

    «Крім того, через наслідки липневої спеки, сезонний фактор до кінця року буде підсилювати дефіцит молока-сировини на ринку», – підсумовує Яна Лінецька.

    Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчають яйця, м'ясо та молоко.

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    Теги: продукти аграрії молочна продукція
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    В Україні стали виробляти менше молока. Експертка розповіла, чому