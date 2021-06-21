Що продається в українських магазинах? Держстат знову фіксує різке скорочення виробництва молока

Ситуація на ринку молока дуже напружена

Обсяги виробництва молока за перші п’ять місяців 2021 року скоротилися на 5,2% – до 2,5 млн т. Про це повідомили в пресслужбі Асоціації виробників молока.

«Серед господарств усіх категорій наростили виробництво лише дві області: Тернопільська (110,6 тис. т; +6,1%) та Хмельницька (186,5 тис. т; +1,2 %). У решті областей виробництво молока мало низхідний тренд», – розповіла аналітикиня Асоціації виробників молока Яна Лінецька.

За словами Лінецької, ситуація на ринку досить напружена. Виробники молока не знають, чого чекати восени та яке майбутнє молокопереробної галузі. Із часом проблематика буде тільки підсилюватися. Адже молока-сировини на ринку не вистачає й «розігнати» його промислові об’єми не просто – на це потрібні роки.

«Загострює ситуацію і стрімке наближення ринку землі. Уже менше, ніж за пів місяця в Україні запрацює обіг сільгоспземель. Як буде діяти ринок у нових умовах, поки не відомо. Усі зайняли вичікувальні позиції», – додає Лінецька.

Станом на 1 червня 2021 року промислові господарства забезпечили виробництво 901,9 тис. тонн молока, що складає 35,8 % всього валу молока. У порівнянні з аналізованим періодом 2020 року ринок недоотримав 3,7 тис. т молока.

Збільшили виробництво:

Тернопільщина (37,5 тис. т; +13,3%),

Запоріжжя (11,5 тис. т; +7,5%),

Вінниччина (73,3 тис. т; +6,2%).

Зменшили виробництво:

Рівненщина (13,7 тис. т; -13,1%),

Миколаївщина (14,2 тис. т; 11,7%),

Луганщина (6,1 тис. т; -11,2%) та інші.