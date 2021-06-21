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    Що продається в українських магазинах? Держстат знову фіксує різке скорочення виробництва молока

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    Що продається в українських магазинах? Держстат знову фіксує різке скорочення виробництва молока
    Фото: pixabay

    Ситуація на ринку молока дуже напружена

    Обсяги виробництва молока за перші п’ять місяців 2021 року скоротилися на 5,2% – до 2,5 млн т. Про це повідомили в пресслужбі Асоціації виробників молока.

    «Серед господарств усіх категорій наростили виробництво лише дві області: Тернопільська (110,6 тис. т; +6,1%) та Хмельницька (186,5 тис. т; +1,2 %). У решті областей виробництво молока мало низхідний тренд», – розповіла аналітикиня Асоціації виробників молока Яна Лінецька.

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    За словами Лінецької, ситуація на ринку досить напружена. Виробники молока не знають, чого чекати восени та яке майбутнє молокопереробної галузі. Із часом проблематика буде тільки підсилюватися. Адже молока-сировини на ринку не вистачає й «розігнати» його промислові об’єми не просто – на це потрібні роки.

    «Загострює ситуацію і стрімке наближення ринку землі. Уже менше, ніж за пів місяця в Україні запрацює обіг сільгоспземель. Як буде діяти ринок у нових умовах, поки не відомо. Усі зайняли вичікувальні позиції», – додає Лінецька.

    Станом на 1 червня 2021 року промислові господарства забезпечили виробництво 901,9 тис. тонн молока, що складає 35,8 % всього валу молока. У порівнянні з аналізованим періодом 2020 року ринок недоотримав 3,7 тис. т молока.

    Збільшили виробництво:

    • Тернопільщина (37,5 тис. т; +13,3%),
    • Запоріжжя (11,5 тис. т; +7,5%),
    • Вінниччина (73,3 тис. т; +6,2%).

    Зменшили виробництво:

    • Рівненщина (13,7 тис. т; -13,1%),
    • Миколаївщина (14,2 тис. т; 11,7%),
    • Луганщина (6,1 тис. т; -11,2%) та інші.
    Нагадаємо, в Україні налічується 1,67 млн голів корів, що на 5,5% менше відповідного періоду минулого року. Між іншим, загальна кількість молочного поголів'я станом на 1990 рік в Україні складала 8,5 млн корів. Україна тоді отримувала 24 млн тонн молока на рік, із них 5,5 млн – молоко від корів, які утримувало населення.
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    Теги: ринок продукти ціни молочна продукція
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    Що продається в українських магазинах? Держстат знову фіксує різке скорочення виробництва молока