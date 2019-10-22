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    Окупанти вночі затримали ще трьох кримських татар

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    Окупанти вночі затримали ще трьох кримських татар

    Спочатку у кримських татар вимагали заповнити анкети на відпрацювання злочинів, потім примусово провести дактилоскопічну експертизу

    У Криму в ніч на вівторок окупаційні силовики затримали трьох кримських татар у районі Керченського мосту.

    Вони поверталися з Ростова-на-Дону до Криму після участі в судовому засіданні щодо своїх співвітчизників, повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook.

    «Сьогодні о 03.07 ранку на автомобільній дорозі на шляху з Ростова-на-Дону до Криму в районі Керченського мосту було зупинено транспортний засіб, на якому поверталися після участі в судовому процесі в Південному окружному військовому суді як слухачі жителі Криму. Троє пасажирів мікроавтобуса: Османов Ансар Ісмаїлович 1975 р.н., Керімов Алі Наїмович 1960 р.н., Сулейманов Амет Рефатович 1984 р.н. були затримані й дотепер перебувають у відділі МВС», - йдеться в повідомленні.

    За даними правозахисників, спочатку у кримських татар вимагали заповнити анкети на відпрацювання злочинів, потім примусово провести дактилоскопічну експертизу, на що співробітники поліції отримали відмову.

    Наголошується, що документи, які засвідчують особу, у всіх вилучили.

    Зазначимо, напередодні в Південному окружному суді в Ростові-на-Дону РФ пройшло засідання у «справі про так званий тероризм» (ялтинська група).

    Також нагадаємо, що на адмінкордоні з Кримом окупанти знову затримали правозахисника Джеппарова. Раніше, 7 жовтня, під час перетину адмінкордону з окупованим Росією Кримом на КПВВ «Армянськ», співробітники ФСБ затримали і більше як годину утримували Абдурешита Джеппарова – кримськотатарського правозахисника, активіста національного руху кримських татар. Пізніше його відпустили.

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