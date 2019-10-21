Японія відмовилась приймати скандальну кримську зрадницю Поклонську



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За словами Поклонської, причина відмови їй у японській візі невідома

Поклонська планувала відвідати Японію в «ознайомлювальних цілях»

«Депутат» Держдуми Росії з анексованого Криму Наталія Поклонська заявила, що Японія відмовила їй у видачі візи.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Поклонської, причина відмови невідома.

«У МЗС Японії мені дійсно відмовили у візі. Взагалі ніяк не аргументували. Довго дуже думали і потім відмовили без пояснення причин», - сказала Поклонська.

Зазначається, що вона хотіла відвідати Японію в «ознайомлювальних цілях».

Нагадаємо, нещодавно стався скандал з участю Поклонської у Стамбулі.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента Ердогана із «депутатами» з окупованого Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що візит так званих кримських депутатів Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їхня участь в офіційних заходах за участю президента Туреччини є черговою провокацією Кремля та «прикрим непорозумінням».

Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко повідомила, що Ердоган випадково потиснув руки Поклонській та Бальбеку, бо Анкара не погоджувала списки гостей, які приїхали на форум у Стамбул, де відбулася зустріч.