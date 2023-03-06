Чи залишити 8 березня вихідним? Оприлюднено результати рекордного опитування

Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним – більше 1,3 млн голосів

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в «Дії». У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що це рекорд.

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Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним – більше 1,3 млн голосів.

«Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця», – зазначив міністр Михайло Федоров.

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Також Федоров нагадав про опитування щодо назви Південно-Західної залізниці.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вирішила перейменувати один з напрямків – Південно-Західну залізницю. Нову назву мають визначити українці шляхом голосування.

Географічно вона розташована на півночі України. Але отримала назву ще в часи російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною.