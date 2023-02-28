Мінцифри запустило опитування щодо долі 8 березня у «Дії»
Українці зможуть проголосувати, чи варто залишити 8 березня вихідним днем, з 28 лютого до 6 березня
У «Дії» запустили опитування щодо 8 березня. Українці можуть проголосувати, чи залишати Міжнародний жіночий день вихідним, чи зробити робочим. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Продовжуємо розвивати електронну демократію в «Дії». Запускаємо нове опитування. У Парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти – залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога», – йдеться в повідомленні.
За словами міністра, кожен голос у «Дії» врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.
Серед варіантів відповіді:
- цей день має бути робочим,
- залишаємо вихідним,
- не можу визначитись.
Нагадаємо, що в українські парламентарі пропонують встановити 25 лютого Днем української жінки, 9 березня визначити як Шевченків день, а за Днем матері офіційно закріпити другу неділю травня.
До слова, у «Дії» з'явилась нова функція: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати заявку на реєстрацію шлюбу через додаток.
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