Мінцифри запустило опитування щодо долі 8 березня у «Дії»

У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги

Українці зможуть проголосувати, чи варто залишити 8 березня вихідним днем, з 28 лютого до 6 березня

У «Дії» запустили опитування щодо 8 березня. Українці можуть проголосувати, чи залишати Міжнародний жіночий день вихідним, чи зробити робочим. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Продовжуємо розвивати електронну демократію в «Дії». Запускаємо нове опитування. У Парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти – залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра, кожен голос у «Дії» врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

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Серед варіантів відповіді:

цей день має бути робочим,

залишаємо вихідним,

не можу визначитись.

Нагадаємо, що в українські парламентарі пропонують встановити 25 лютого Днем української жінки, 9 березня визначити як Шевченків день, а за Днем матері офіційно закріпити другу неділю травня.

До слова, у «Дії» з'явилась нова функція: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати заявку на реєстрацію шлюбу через додаток.