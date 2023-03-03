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Київська чи Північна? «Укрзалізниця» шукає нову назву для одного із напрямків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київська чи Північна? «Укрзалізниця» шукає нову назву для одного із напрямків
Українцям пропонують вибрати нову назву для Південно-Західної залізниці
фото скріншот відео

Південно-Західна залізниця географічно розташована на півночі України

«Укрзалізниця» вирішила перейменувати один з напрямків - Південно-Західну залізницю. Нову назву мають визначити українці шляхом голосування. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Дія та Укрзалізниця обʼєднуються, щоб позбутися російсько-радянського минулого навіть у назвах залізничних філій. Беріть участь в опитуванні, щоб перейменувати так, як хочеться вам», – йдеться у повідомленні. 

Як зазначили у відомстві, Південно-Західна залізниця географічно розташована на півночі України. Але отримала назву ще в часи російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною. Тож час позбуватися старих назв.

«Зайдіть у Дію – натисніть «Послуги» – виберіть «Опитування» – подивіться відеоролик голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна – проголосуйте. Опитування триватиме до 10 березня», – повідомили в «Укрзалізниці».

Українцям пропонують вибрати нову назву для Південно-Західної залізниці, що географічно розташована на півночі України:

  • Київська залізниця
  • Столична залізниця
  • Центральна залізниця
  • Північна залізниця

Як раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» отримала нові вагони для перевезення пасажирів із інвалідністю

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Теги: Укрзалізниця залізниця українці Україна послуги перевезення декомунізація

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