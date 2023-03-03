Київська чи Північна? «Укрзалізниця» шукає нову назву для одного із напрямків

Південно-Західна залізниця географічно розташована на півночі України

«Укрзалізниця» вирішила перейменувати один з напрямків - Південно-Західну залізницю. Нову назву мають визначити українці шляхом голосування. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«Дія та Укрзалізниця обʼєднуються, щоб позбутися російсько-радянського минулого навіть у назвах залізничних філій. Беріть участь в опитуванні, щоб перейменувати так, як хочеться вам», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, Південно-Західна залізниця географічно розташована на півночі України. Але отримала назву ще в часи російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною. Тож час позбуватися старих назв.

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«Зайдіть у Дію – натисніть «Послуги» – виберіть «Опитування» – подивіться відеоролик голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна – проголосуйте. Опитування триватиме до 10 березня», – повідомили в «Укрзалізниці».

Українцям пропонують вибрати нову назву для Південно-Західної залізниці, що географічно розташована на півночі України:

Київська залізниця

Столична залізниця

Центральна залізниця

Північна залізниця

Як раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» отримала нові вагони для перевезення пасажирів із інвалідністю