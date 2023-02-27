Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

63,6% ветеранів хочуть мати власний бізнес – результати опитування

Іван Гавриляк
glavcom.ua
63,6% ветеранів хочуть мати власний бізнес – результати опитування
Україна має вже зараз думати, як полегшити життя ветеранів
фото з відкритих джерел

Український ветеранський фонд реалізовує програми із фінансування ветеранського бізнесу

6,2% опитаних ветеранів зараз мають власний бізнес, а 63,6% хотіли б відкрити власну справу. Проте 15,1% висловились, що не хочуть займатися підприємницькою діяльністю й ще 15,1% стверджують, що хотіли б бути найманими працівниками.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Українським ветеранським фондом серед ветеранів у рамках дослідження «Портрет ветерана. Блок: «Потреби ветеранів»».

«Результати онлайн-опитування показали, що для ветеранів проблема з пошуком роботи є, але не найвагоміша. Проте цифра, що 63,6% опитаних кажуть хочуть розвивати власну справу – свідчить про потенціал розвитку підприємницьких ініціатив. Український ветеранський фонд реалізовує програми із фінансування ветеранського бізнесу. Станом на сьогодні вже 190 ветеранських підприємницьких ініціатив отримали мікро- та макрофінансування. У квітні стартують нові програми фінансової підтримки для підприємців-ветеранів. Також Фонд аналізує сфери діяльності та проблеми ветеранського бізнесу для впровадження відповідних змін. Адже ми працюємо для ветеранів і вся наша діяльність про ветеранів. Саме тому ми проводимо велику кількість аналітики, щоб розуміти потреби ветеранів», – каже Руслана Величко-Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Фонду.

Окрім планів на майбутнє, також запитували ветеранів, з якими проблемами вони зіштовхуються зараз.

63,6% ветеранів хочуть мати власний бізнес – результати опитування фото 1

«Це вже друге онлайн опитування в рамках серії досліджень «Портрет ветерана» (попереднє було в серпні 2022), де ми двомірно вивчаємо питання та спостерігаємо зміни: соціологія демонструє настрої суспільства, а опитування ветеранів – очікування, прагнення та структуру ветеранської спільноти. На базі цих даних ми будуємо свої програми, а також надаємо інформацію для створення для ефективних рішень щодо ветеранських політик як у короткій перспективі, так і в стратегічному плануванні», – каже Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду.

Дослідження:

(для перегляду – натисніть на документ)
Опитування було проведене з 6 по 12 лютого 2023 року та передбачало збір первинних даних про потреби теперішніх та майбутніх ветеранів і ветеранок. Інструмент – анонімне онлайн-анкетування, тому вимоги щодо вибірки не встановлювалися. В опитуванні взяли участь 1247 респондентів віком від 18 років.
Теги: бізнес фінансування ветеран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові технології мають служити людству
Чи допоможе штучний інтелект зробити Україну успішною?
1 лютого, 20:34
Армія Ізраїлю сьогодні одна з найбоєздатніших у світі
Ізраїль у світовій системі безпеки. Приклад для України
1 лютого, 17:45
Будувати дороги, як раніше, зараз не на часі, вважає начальник Служби автомобільних доріг у Херсонській області Микола Савченко
«Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше Наші гроші
2 лютого, 09:15
Сергій Іванов закликав владу перевірити діяльність Артема Шила як керівника главка «І» СБУ
Чому в Україні досі працює російський бізнес? Блогер назвав відповідального
29 сiчня, 15:20
Де найбільші зарплати: аналітики назвали п'ять галузей
Де найбільші зарплати: аналітики назвали п'ять галузей
9 лютого, 06:35
Виплати українським переселенцям: кому виділять понад тисячу доларів через війну
Виплати українським переселенцям: кому виділять понад тисячу доларів через війну
7 лютого, 05:48
ЄС провела ретельний аналіз видатків і побачила, що щонайменше 53,9 млрд. грн, які можна перерозподілити на ЗСУ
«Євросолідарність» стверджує, що знайшла джерела для повернення доплат військовим
11 лютого, 16:49
Єнс Столтенберг «Існує нагальна потреба в озброєнні, в боєприпасах, в тренуванні - в усьому»
НАТО задумалося про збільшення оборонних витрат для країн альянсу
16 лютого, 08:12
Один з найбільших світових тютюнових гігантів Philip Morris International
Компанія Philip Morris розповіла про складнощі виходу з російського ринку
23 лютого, 13:39

Суспільство

«Азов» отримав від «Сталевого фронту» акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн
«Азов» отримав від «Сталевого фронту» акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн
Маленький хлопчик з «Азовсталі» грається з паличкою Папи Римського. Чутливе відео
Маленький хлопчик з «Азовсталі» грається з паличкою Папи Римського. Чутливе відео
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
Шлюби можна зареєструвати онлайн. У «Дії» з'явилася нова функція
Шлюби можна зареєструвати онлайн. У «Дії» з'явилася нова функція
63,6% ветеранів хочуть мати власний бізнес – результати опитування
63,6% ветеранів хочуть мати власний бізнес – результати опитування
В Україні значно здорожчає популярний овоч
В Україні значно здорожчає популярний овоч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
14K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту