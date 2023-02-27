63,6% ветеранів хочуть мати власний бізнес – результати опитування

Україна має вже зараз думати, як полегшити життя ветеранів

Український ветеранський фонд реалізовує програми із фінансування ветеранського бізнесу

6,2% опитаних ветеранів зараз мають власний бізнес, а 63,6% хотіли б відкрити власну справу. Проте 15,1% висловились, що не хочуть займатися підприємницькою діяльністю й ще 15,1% стверджують, що хотіли б бути найманими працівниками.

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Про це свідчать дані опитування, проведеного Українським ветеранським фондом серед ветеранів у рамках дослідження «Портрет ветерана. Блок: «Потреби ветеранів»».

«Результати онлайн-опитування показали, що для ветеранів проблема з пошуком роботи є, але не найвагоміша. Проте цифра, що 63,6% опитаних кажуть хочуть розвивати власну справу – свідчить про потенціал розвитку підприємницьких ініціатив. Український ветеранський фонд реалізовує програми із фінансування ветеранського бізнесу. Станом на сьогодні вже 190 ветеранських підприємницьких ініціатив отримали мікро- та макрофінансування. У квітні стартують нові програми фінансової підтримки для підприємців-ветеранів. Також Фонд аналізує сфери діяльності та проблеми ветеранського бізнесу для впровадження відповідних змін. Адже ми працюємо для ветеранів і вся наша діяльність про ветеранів. Саме тому ми проводимо велику кількість аналітики, щоб розуміти потреби ветеранів», – каже Руслана Величко-Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Фонду.

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Окрім планів на майбутнє, також запитували ветеранів, з якими проблемами вони зіштовхуються зараз.

«Це вже друге онлайн опитування в рамках серії досліджень «Портрет ветерана» (попереднє було в серпні 2022), де ми двомірно вивчаємо питання та спостерігаємо зміни: соціологія демонструє настрої суспільства, а опитування ветеранів – очікування, прагнення та структуру ветеранської спільноти. На базі цих даних ми будуємо свої програми, а також надаємо інформацію для створення для ефективних рішень щодо ветеранських політик як у короткій перспективі, так і в стратегічному плануванні», – каже Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду.

Дослідження:

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