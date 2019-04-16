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    Суспільство

    Чого очікують українці в перші 100 днів президента – соцопитування

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    Чого очікують українці в перші 100 днів президента – соцопитування

    На першому місці - зниження тарифів на комунальні послуги, на останьому - євроінтеграція

    Українці очікують, що майбутній президент знизить тарифи на комунальні послуги, сприятиме зняттю недоторканності з депутатів, суддів і глави держави, а також пришвидшить розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів. Про це свідчать результи соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 9 по 14 квітня.

    Так, більшість громадян України хотіли б, щоб наступний президент у першу чергу знизив тарифи на комунальні послуги (39,1%). 35,5% громадян очікують, що президент подасть до парламенту законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів і власне самого президента. 32,4 % незадоволені темпом боротьби з відомими корупційними злочинами.

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    Також суспільство очікує, що в перші 100 днів наступний президент почне активні переговори з Росією (23,3%), знизить заробітних плат топ-чиновникам (18,4%),  почне переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму (16,4%).

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    Довідка

    Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня 2019. Було опитано методом особистого інтерв’ю 2004 респонденти, які проживають в усіх регіонах України, крім окупованого Криму. Статистична похибка не перевищує 3,3%.

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