Чого очікують українці в перші 100 днів президента – соцопитування



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На першому місці - зниження тарифів на комунальні послуги, на останьому - євроінтеграція

Українці очікують, що майбутній президент знизить тарифи на комунальні послуги, сприятиме зняттю недоторканності з депутатів, суддів і глави держави, а також пришвидшить розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів. Про це свідчать результи соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 9 по 14 квітня.

Так, більшість громадян України хотіли б, щоб наступний президент у першу чергу знизив тарифи на комунальні послуги (39,1%). 35,5% громадян очікують, що президент подасть до парламенту законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів і власне самого президента. 32,4 % незадоволені темпом боротьби з відомими корупційними злочинами.

Також суспільство очікує, що в перші 100 днів наступний президент почне активні переговори з Росією (23,3%), знизить заробітних плат топ-чиновникам (18,4%), почне переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму (16,4%).

Довідка

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня 2019. Було опитано методом особистого інтерв’ю 2004 респонденти, які проживають в усіх регіонах України, крім окупованого Криму. Статистична похибка не перевищує 3,3%.