Дві чорні п'ятниці. Відома торгова мережа ухвалила безпрецедентне рішення
В акційні дні в будь-якому супермаркеті відомої мережі можна буде купити близько 1000 товарів зі знижкою до 50%
Наступного тижня, 27 листопада у всьому світі проходитиме Чорна п'ятниця – день грандіозних знижок і розпродажів. Приєднується до всесвітньої акції і найбільший український рітейлер – АТБ.
У мережі супермаркетів в цьому році буде не одна, а цілих дві чорних п'ятниці – 20 і 27 листопада, йдеться на офіційному сайті АТБ.
В акційні дні в будь-якому супермаркеті АТБ можна буде купити близько 1000 товарів зі знижкою до 50%. Ці товари можна буде дізнатися за спеціальними червоними цінниками.
Під час акції можна буде купити продукти і товари майже з усіх категорій:
- молочні продукти;
- м'ясні вироби;
- напівфабрикати;
- кондитерські вироби;
- чай, кава;
- алкогольні та безалкогольні напої;
- побутова хімія та інші.
Повний перелік акційних товарів на 20 листопада можна подивитися за посиланням, на 27 листопада – за цим посиланням. Товари зі знижкою можна купити в кількості не більше 24 штук/кг в одні руки.
Детальніше про умови акції читайте тут.