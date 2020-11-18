Дві чорні п'ятниці. Відома торгова мережа ухвалила безпрецедентне рішення

У мережі супермаркетів АТБ в цьому році буде не одна, а цілих дві чорних п'ятниці – 20 і 27 листопада

В акційні дні в будь-якому супермаркеті відомої мережі можна буде купити близько 1000 товарів зі знижкою до 50%

Наступного тижня, 27 листопада у всьому світі проходитиме Чорна п'ятниця – день грандіозних знижок і розпродажів. Приєднується до всесвітньої акції і найбільший український рітейлер – АТБ.

У мережі супермаркетів в цьому році буде не одна, а цілих дві чорних п'ятниці – 20 і 27 листопада, йдеться на офіційному сайті АТБ.

В акційні дні в будь-якому супермаркеті АТБ можна буде купити близько 1000 товарів зі знижкою до 50%. Ці товари можна буде дізнатися за спеціальними червоними цінниками.

Під час акції можна буде купити продукти і товари майже з усіх категорій:

молочні продукти;

м'ясні вироби;

напівфабрикати;

кондитерські вироби;

чай, кава;

алкогольні та безалкогольні напої;

побутова хімія та інші.

Повний перелік акційних товарів на 20 листопада можна подивитися за посиланням, на 27 листопада – за цим посиланням. Товари зі знижкою можна купити в кількості не більше 24 штук/кг в одні руки.

Детальніше про умови акції читайте тут.