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    Економіка та фінанси

    Дві чорні п'ятниці. Відома торгова мережа ухвалила безпрецедентне рішення

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    У мережі супермаркетів АТБ в цьому році буде не одна, а цілих дві чорних п'ятниці &ndash; 20 і 27 листопада - Дві чорні п'ятниці. Відома торгова мережа ухвалила безпрецедентне рішення
    У мережі супермаркетів АТБ в цьому році буде не одна, а цілих дві чорних п'ятниці – 20 і 27 листопада

    В акційні дні в будь-якому супермаркеті відомої мережі можна буде купити близько 1000 товарів зі знижкою до 50%

    Наступного тижня, 27 листопада у всьому світі проходитиме Чорна п'ятниця – день грандіозних знижок і розпродажів. Приєднується до всесвітньої акції і найбільший український рітейлер – АТБ.

    У мережі супермаркетів в цьому році буде не одна, а цілих дві чорних п'ятниці – 20 і 27 листопада, йдеться на офіційному сайті АТБ.

    В акційні дні в будь-якому супермаркеті АТБ можна буде купити близько 1000 товарів зі знижкою до 50%. Ці товари можна буде дізнатися за спеціальними червоними цінниками.

    Під час акції можна буде купити продукти і товари майже з усіх категорій:

    • молочні продукти;
    • м'ясні вироби;
    • напівфабрикати;
    • кондитерські вироби;
    • чай, кава;
    • алкогольні та безалкогольні напої;
    • побутова хімія та інші.

    Повний перелік акційних товарів на 20 листопада можна подивитися за посиланням, на 27 листопада – за цим посиланням. Товари зі знижкою можна купити в кількості не більше 24 штук/кг в одні руки.

    Детальніше про умови акції читайте тут.

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    Теги: акція продукти Україна магазин
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