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    У ВООЗ розповіли, що потрібно для зупинки пандемії коронавірусу

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    <p>Експерти наполягають на необхідності перервати ланцюжки передачі Covid-19</p> - У ВООЗ розповіли, що потрібно для зупинки пандемії коронавірусу

    Експерти наполягають на необхідності перервати ланцюжки передачі Covid-19

    Фахівці ВООЗ стверджують, що знають, як зупинити пандемію

    У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для припинення поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.

    Про це повідомила керівниця департаменту імунізації Кейт О'брайен.

    «Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або піддатися вакцинації, щоб перервати ланцюжки», – сказала вона.

    Представниця ВООЗ додала, що в даній ситуації необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, а й запобігати передачі інфекції.

    За словами О'Брайен «більш докладні прогнози в нинішній ситуації дати складно».

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    «Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

    Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.

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    Теги: здоров'я медицина епідемія щеплення імунітет вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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