Степанов розповів, чи зупинять громадський транспорт під час локдауну

Якщо усі пасажири перебувають в громадському транспорті в масці, то ризик інфікуватися дуже низький

«Ми розуміємо, що який би жорсткий карантин не був, однак залишаються об'єкти критичної інфраструктури», зазначив міністр

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у випадку посилення карантину або запровадження жорсткого локдауну робота громадського транспорту в Україні може не припинятися.

Про це він заявив ефірі телеканалу «Україна 24».

Степанов зазначив, що громадський транспорт важливий для людей, які забезпечують функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

«Стосовно конкретних обмежень і питання транспорту. Ми розуміємо, що який би жорсткий карантин не був, однак залишаються об'єкти критичної інфраструктури, де працюють люди, які мають добиратися до роботи. Це стосується лікарів, медичних працівників та інших категорій громадян», – сказав він.

Міністр також наголосив на необхідності чіткого дотримання і виконання існуючих карантинних обмежень.

«Наприклад, візьмемо карантин вихідного дня. Уявімо, що його всі без виключення дотримуються, все повністю зачинено. Навіть при роботі громадського транспорту людям нема куди їхати. Це тільки продуктова крамниця або аптека, яка дуже часто розташована біля дому. І просто в транспорті не буде навіть теоретично якогось скупчення людей. Якщо ми говоримо, що люди переміщуються у транспорті в невеликій кількості, наприклад у маршрутці, то ризик інфікування, якщо вони дотримуються всіх правил, перебувають у масці, дуже-дуже низький», – додав Степанов.

Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що локдаун в Україні не буде введений з 30 листопада.

Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.