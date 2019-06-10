Чутливим українцям цього тижня порадили не пити чай з ромашки та календули



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Тим, у кого діагностована алергія до пилку амброзії, полину, соняшника та інших рослин родини айстрових, не рекомендується нюхати ромашку

Пилок айстрових має шипи, а тому легко чіпляється до слизової носа, розбухає і виділяє алергени, - алергологи

В Україні цього тижня ризик виникнення алергії залишиться помірним та високим, особливо – на Заході та Північному Заході країни. Про це повідомляє Європейська аероалергенна мережа.

Зазначається, що тим, у кого діагностована алергія до пилку амброзії, полину, соняшника та інших рослин родини айстрових, не рекомендується нюхати ромашку, що зараз активно цвіте у Лісовій та Лісостеповій зонах.

«Пилок айстрових має шипи, а тому легко чіпляється до слизової носа, розбухає і виділяє алергени. Через перехресну алергенність білків ромашки із білками її інших родичів з родини айстрових, людям, чутливим до пилку названих рослин не можна й пити ромашкові або чаї з календули. У таких пацієнтів існує ризик виникнення синдрому оральної алергії», - повідомляють алергологи.

Як повідомлялося, всередині травня алергологи радили чутливим українцям не нюхати бузок та не їсти яблука.