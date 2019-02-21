Цибулько: До атак Ляшка на Супрун і Коболєва приєднаються й інші політики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко підготував законопроект, що, за його словами, змусить голову правління НАК «Нафтогаз України» повернути в бюджет отриману премію в розмірі 45 млн євро

Супрун і Коболєва з високою часткою імовірності можна вважати «збитими льотчиками», - політолог

Лідер Радикальної партії обрав найефективніший метод персоналізованої боротьби проти Супрун і Коболєва, оскільки їх з високою часткою імовірності можна вважати «збитими льотчиками». Таку думку висловив політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи імовірний результат протистояння членів Радикальної партії з в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун і головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим.

«Наприклад, у березні 2019 року закінчується термін контракту з Коболєвим. Публічні вимоги Олега Ляшка до прем’єр-міністра не продовжувати цей контракт, підкріплені більш ніж переконливими аргументами, що Коболєв незаконно привласнив 45 млн євро платників податків України в якості премії за виграний у «Газпрому» Стокгольмський арбітраж, діючій владі парирувати фактично неможливо», — вважає пан Цибулько.

Експерт додав, що навіть якщо Радикальній партії не вдасться самостійно відправити Супрун і Коболєва у відставку через протидію уряду, до цієї боротьби неодмінно долучаться й інші політичні сили, адже боротьба, ініційована Ляшком, тепер уже знаходиться під контролем електорату.

«За великим рахунком, «радикали» вже домоглися блискучих проміжних результатів своєї боротьби», — каже політолог.

Олег Ляшко підготував законопроект, що, за його словами, змусить голову правління НАК «Нафтогаз України» повернути в бюджет отриману премію в розмірі 45 млн євро за перемогу в Стокгольмському суді.

«Коболєв не мав права отримувати такі гроші за перемогу в Стокгольмі, оскільки підготовка позовів входить до його посадових обов’язків», — заявляє Олег Ляшко.

Лідер «радикалів» звернувся особисто до Коболєва, зазначивши, що Україна ще не отримала стягнені з Росії гроші, адже рішення не набрало законної сили. Таким чином, премію Коболєву заплатили останніми грошима зі своїх кишень українці. Олег Ляшко закликав Кабінет Міністрів розірвати з Коболєвим трудовий договір до моменту повернення ним грошей до державного бюджету.

«Вимагаю від прем’єр-міністра Гройсмана не підписувати контракт з Коболєвим, поки він не поверне мільярд триста мільйонів гривень премії, яку він і керівництво «Нафтогазу» незаконно отримали, пограбувавши кожного українця», — наголошує Ляшко.