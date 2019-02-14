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    Економіка та фінанси

    Ляшко вимагає від Коболєва повернути 45 мільйонів євро незаслуженої премії

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    Олег Ляшко закликав прем'єр-міністра не підписувати контракт з Коболєвим, поки він не поверне мільярд триста мільйонів гривень премії - Ляшко вимагає від Коболєва повернути 45 мільйонів євро незаслуженої премії
    Олег Ляшко закликав прем'єр-міністра не підписувати контракт з Коболєвим, поки він не поверне мільярд триста мільйонів гривень премії

    Коболєв не мав права отримувати гроші за перемогу в Стокгольмі, оскільки підготовка позовів входить до його посадових обов'язків, - Ляшко

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від Кабінету міністрів України розірвати трудовий договір з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєва до моменту повернення державі незаконно отриманої премії в розмірі 45 млн євро. Про це йдеться на сайті «Інформатор».

    Лідер Радикальної партії поінформував про завершення підготовки законопроекту, який, в разі підтримки парламентом, змусить главу «Нафтогазу України» Андрія Коболєва повернути державі незаконно отриману премію в розмірі 45 млн євро за виграний в Стокгольмському арбітражі суд проти «Газпрому».

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    «Коболєв не мав права отримувати такі гроші за перемогу в Стокгольмі, так як підготовка позовів входить до його посадових обов'язків», - заявив Ляшко.

    Лідер «радикалів» звернувся особисто до Коболєва, зазначивши, що Україна ще не отримала стягнені з Росії гроші, оскільки рішення не вступило в законну силу. Таким чином, премію Коболєву заплатили зі своїх кишень українці. Олег Ляшко закликав Кабінет міністрів розірвати з Коболєвим трудовий договір до моменту повернення їм грошей до державного бюджету.

    «Вимагаю від прем'єр-міністра Гройсмана не підписувати контракт з Коболєвим, поки він не поверне мільярд триста мільйонів гривень премії, що він і керівництво «Нафтогазу» незаконно отримали, пограбувавши кожного українця», - зажадав лідер Радикальної партії, додавши, що уряд зобов'язаний урізати апетити чиновників, щоб останні не отримували заробітні плати по 3 млн грн, тоді як люди виживають на 1500 грн пенсії.

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