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    Ляшко розказав, яким буде його перше рішення у разі перемоги

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    <span>Ляшко підкреслив, що у політику його привели не старші політики, а &laquo;загострене відчуття справедливості&raquo;</span> - Ляшко розказав, яким буде його перше рішення у разі перемоги
    Ляшко підкреслив, що у політику його привели не старші політики, а «загострене відчуття справедливості»
    Фото: Олег Ляшко / facebook.com

    За словами кандидата, він хоче скоротити число депутатів до 250 (зараз їх 450)

    Кандидат у президенти Олег Ляшко розказав «Главкому», що у разі його перемоги на президентських виборах одразу ж винесе п’ять пріоритетних, на його думку, рішень.

    «Перегляну бюджет і підвищу зарплати лікарям і вчителям, скасую посаду прем’єра, скорочу кількість депутатів до 250 і підпишу закон про імпічмент», - заявив кандидат.

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    На питання «Главкома», кого Ляшко вважає основними конкурентами на президентських перегонах, він відповів, що лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко (яка у 2006 році привела його у велику політику, - «Главком») та чинного президента Петра Порошенко.

    При цьому Ляшко підкреслив, що у політику його привели не старші політики, а «загострене відчуття справедливості».

    На питання «Главкома», кому б головний радикал ніколи б не потиснув руки, він з упевненістю відповів, що у політиці не можна казати слово «ніколи».

    Він додав, що за будь-якого розкладу не піде з політики: «Не сподівайтеся, цього не буде».

    25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала лідера Радикальної партії Олега Ляшка на пост президента України.

    Нагадаємо, політик Ляшко не дає широкому загалу про себе забути. То приведе до Верховної Ради корову, то розсипе під стінами уряду півтонни картоплі, то спробує потрапити у літак з вилами.  Крім того, Ляшко відзначився систематичним потраплянням у секс-скандалибійками з колегами по парламенту, а також надзвичайною фартовістю у лотереях.

    «Главком» раніше повідомив, що 24 жовтня 2017 року народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко задекларував виграші від лотереї на суми 283 тис грн і 134 тис грн.

    У березні цього року НАБУ отримало доступ до документів лотереї щодо виграшів політика.

    Проте, згодом НАБУ засекретило розслідування справи.

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