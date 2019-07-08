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    ЦВК скасувала реєстрацію 18 кандидатів у нардепи

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    ЦВК скасувала реєстрацію 18 кандидатів у нардепи

    Вказані кандидати відмовилися від участі у виборах до Ради

    Центральна виборча комісія напередодні позачергових виборів до Верховної ради скасувала реєстрацію 18 кандидатів у народні депутати. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

    Так, 8 липня відбулось чергове засідання комісії. Центрвиборчком розглянув заяви кандидатів у нардепи, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах ВР.

    Комісія скасувала реєстрацію 18 кандидатів у народні депутати України. Зокрема, ЦВК скасувала реєстрацію 15 самовисуванцям, а також трьом кандидатам, висунутим від партій «Європейська солідарність», «Сила і честь» і «Опозиційний блок».

    Напередодні ЦВК скасувала реєстрації 11 кандидатів у нардепи

    Також партія «Слуга народу» під час з’їзду у неділю виключила зі свого виборчого списку сімох кандидатів у депутати, про трьох із яких раніше повідомляли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – №71 Романа Боярчука, №99 Михайла Соколова та №170 Анастасію Рагімову. Водночас, інші кандидати «Слуги Народу», про яких розповідали журналісти як про осіб із суперечливою репутацією – такі як №22 Андрій Холодов – зберегли свої місця у виборчому списку.

    Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України відповідним окружним виборчим комісіям.

     

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