ЦВК виграла справу у Верховному суді: повторного жеребкування не буде



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ЦВК не проводитиме повторне жеребкування номерів партій

Верховний суд України розглянув апеляції кількох десятків політичних партій

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України скасував судове рішення, відповідно до якого Центральна виборча комісія зобов'язана провести повторне жеребкування і змінити номери, під якими партії розміщені у виборчих бюлетенях.

Про це розповіла секретарка Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

«Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути!», - повідомила Бернацька.

Варто зазначити, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України розглянув апеляції кількох десятків політичних партій – учасників виборчого процесу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 липня.

Варто зазначити, що на сайті Верховного суду і на сторінці Верховного суду в соцмережі Facebook поки що немає рішення у справі про повторне жеребкування номерів партій.

Нагадаємо, 4 липня Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив частково позов Аграрної партії та зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування. Причина такого рішення - включення партії Саакашвілі у виборчий бюлетень без жеребкування.

Центральна виборча комісія буде подавати апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.

26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Під зривом знаходиться проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.