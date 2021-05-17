D онлайн-кінотеатрі Docuspace триватиме показ фільмів головної програми «Повне одужання?»

Дискусія «Приборкання Covid-19. Як і коли ми подолаємо пандемію?»

Протягом травня у онлайн-кінотеатрі Docuspace триватиме показ фільмів з головної програми 18 Docudays UA «Повне одужання?» «Громадянин Біо» (реж. Тріш Долман) та «76 днів» (реж. Хао Ву, Вейші Чень, Анонім).

Дотично до теми фільму «76 днів» (про перші місяці боротьби з пандемією COVID-19 в Ухані, Китай) 19 травня о 19:00 відбудеться правозахисна дискусія RIGHTS NOW! «Приборкання Covid-19. Як і коли ми подолаємо пандемію?»

Кількість людей у світі, які заразилися Covid-19, перевищила 2 млн. У ВООЗ попереджають: наслідки пандемії ми долатимемо ще десятиліттями. Кризові явища у світі спостерігаються у різних сферах, але значно більше навантаження лягає на охорону здоров’я. Деяким країнам вдається цілеспрямовано виходити з ковідної кризи. Україна поки не може похвалитися успіхом, бо роки пандемії лише оголили недоліки системи охорони здоров’я.

Масштаби лиха мобілізували медиків, які з початку пандемії працюють понаднормово, на допомогу прийшли волонтери. Та чи на довго вистачить завзяття і ресурсів у волонтерів та медиків? Як реалізується державна політика з подолання пандемії? І що може зробити кожен з нас, щоб приборкати ковід? Про це у дискусії «Приборкання Covid-19. Як і коли ми подолаємо пандемію?» поговорять Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка (Чернівці), Аксана Філіпішина, представниця Уповноваженої з прав людини з дотримання прав дитини та сім’ї, Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради БО «100% життя», Леся Литвинова, голова благодійного фонду «Свої». Модерує Андрій Сем’янків, лікар, медичний блогер.

Транслюватимуть правозахисну дискусію на docuspace.org, а також у Facebook фестивалю Docudays UA