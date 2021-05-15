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    «Пропив усе» – російський рокер розповів паломниці-Марченко, як прийшов до віри у Бога

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    Петро Мамонов відвідував окупований Росією Крим, тож в'їзд в Україну йому заборонили - «Пропив усе» – російський рокер розповів паломниці-Марченко, як прийшов до віри у Бога
    Петро Мамонов відвідував окупований Росією Крим, тож в'їзд в Україну йому заборонили
    Фото: скріншот із фільму «Паломниця»

    Кума Володимира Путіна Оксана Марченко продовжує показувати у своєму пропагандистському фільмі ворогів України

    Телеведуча-мільярдерка, кума Володимира Путіна Оксана Марченко у своєму пропагандистському фільмі «Паломниця» продовжує з’являтися у компанії одіозних росіян-ворогів України.

    Так, у черговій серії вона взяла інтерв’ю у рок-музиканта та актора Петра Мамонова. Торік йому заборонили в’їзд в Україну. Під час заходів контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

    «Неймовірна людина, один із найбільш яскравих і суперечливих артистів нашого часу. Колишній свавільний рокер, він завжди щиро бажав лише одного – свободи. І нарешті знайшов її у Богові. З того часу музикант практично цілком відійшов від світу. Мамонов рідко знімається в кіно, кожна його роль – подія», – характеризує свого співрозмовника Оксана Марченко.

    Актор, своєю чергою, розповів, як прийшов до віри.

    «Справжньої розради, окрім Бога, ніде немає. Я намагався шукати, спершу була молодість шалена. І ось у 45 років я зайшов у кут, не розумів, для чого живу. А потім на мене звалилася притча про блудного сина. І я думаю: «Ось це я. Пропив, прогуляв із проститутками все, розтратив», – розповів Мамонов.

    «Зрозуміло, для чого жити, якщо є вічність, якщо є зустріч із дивовижним нашим Богом. Я спробував усе, але ніде не знайшов, окрім як у Бога», – додав колишній рокер.

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    «Пропив усе» – російський рокер розповів паломниці-Марченко, як прийшов до віри у Бога
    «Пропив усе» – російський рокер розповів паломниці-Марченко, як прийшов до віри у Бога
    «Пропив усе» – російський рокер розповів паломниці-Марченко, як прийшов до віри у Бога
    «Пропив усе» – російський рокер розповів паломниці-Марченко, як прийшов до віри у Бога
    «Пропив усе» – російський рокер розповів паломниці-Марченко, як прийшов до віри у Бога
    Фото: скріншот із фільму «Паломниця»

    Раніше кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму. Телеведуча-мільярдерка розповіла, що їй «несподівано пощастило» провести день у колі родини давнього друга, з яким не бачилася кілька років.

    Також дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

    Крім того, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує окупацію Криму, й досі «народний артист України». Міністр культури Олександр Ткаченко впевнений, що позбавити звання можна, однак це матиме негативні наслідки.

    Як відомо,13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.

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    Теги: прикордонники Крим історія міністр кіно арешт політика Оксана Марченко артист актор Олександр Ткаченко співак
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