  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Китай вперше успішно посадив марсохід на Червону планету

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція - Китай вперше успішно посадив марсохід на Червону планету
    Марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція

    Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною

    У суботу, 15 травня, китайський космічний апарат Tianwen-1 успішно висадив на поверхню Марса апарат «Чжужун».

    Про це повідомляє CNN.

    Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція.

    Головним завданням марсохода буде дослідження поверхні Марса. Місія триватиме три місяці.

    Зазначається, що це перший раз, коли Китай висадив зонд на іншій планеті.

    Зонд «Тяньвень-1» складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Він був запущений 23 липня 2020 року з космодрому Веньчан.

    10 лютого «Тяньвень-1» успішно вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети. Він подолав до орбіти Марса близько 475 мільйонів кілометрів.

    Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.

    До слова, минулого тижня вертоліт NASA вперше перелетів на нове місце на Марсі.

    Нагадаємо, 25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.

    Теги: Китай технології космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies