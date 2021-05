Китай вперше успішно посадив марсохід на Червону планету

У суботу, 15 травня, китайський космічний апарат Tianwen-1 успішно висадив на поверхню Марса апарат «Чжужун».

Про це повідомляє CNN.

Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція.

Touchdown Confirmed! #Zhurong (祝融), the 1st Created-in-China Mars Rover, has landed in Utopia Planitia on Mars! China becomes the 2nd nation to land a rover successfully on Mars (3rd for a lander). Credit also to #Tianwen1 science instrument & tracking partners: pic.twitter.com/au9yfeLjUy