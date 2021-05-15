Китай вперше успішно посадив марсохід на Червону планету

Марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція

Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною

У суботу, 15 травня, китайський космічний апарат Tianwen-1 успішно висадив на поверхню Марса апарат «Чжужун».

Про це повідомляє CNN.

Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція.

Touchdown Confirmed! #Zhurong (祝融), the 1st Created-in-China Mars Rover, has landed in Utopia Planitia on Mars! China becomes the 2nd nation to land a rover successfully on Mars (3rd for a lander). Credit also to #Tianwen1 science instrument & tracking partners: pic.twitter.com/au9yfeLjUy — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 15, 2021

Головним завданням марсохода буде дослідження поверхні Марса. Місія триватиме три місяці.

Зазначається, що це перший раз, коли Китай висадив зонд на іншій планеті.

Зонд «Тяньвень-1» складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Він був запущений 23 липня 2020 року з космодрому Веньчан.

10 лютого «Тяньвень-1» успішно вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети. Він подолав до орбіти Марса близько 475 мільйонів кілометрів.

Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.

До слова, минулого тижня вертоліт NASA вперше перелетів на нове місце на Марсі.

Нагадаємо, 25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.