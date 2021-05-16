Сходження на Еверест. Китай скасував усі дозволи через коронавірус

Китай заборонив сходження на Еверест з тибетської сторони

Китай скасовує весняний сезон гірських сходжень з тибетської сторони Евересту через занепокоєння ситуацією з коронавірусом.

Про це пише Reuters із посиланням на китайську офіційну інформаційну агенцію «Сіньхуа».

Зазначається що відповідне рішення ухвалила Генеральна адміністрація спорту Китаю у п’ятницю, 14 травня.

Минулого тижня повідомлялося, що Китай може встановити розділову лінію на піку Евересту, щоб уникнути можливих заражень Covid-19 альпіністами з ураженого вірусом Непалу.

Непал, попри епідеміологічну ситуацію і нестачу кисневих балонів, видав рекордні 408 дозволів на сходження на Еверест у сезоні квітень-травень після закриття минулого року.

Водночас Китай надав дозвіл на сходження навесні лише 21 альпіністу.

23 квітня коронавірус вперше виявили в альпініста, який приїхав підкорювати Еверест з непальської сторони.

Раніше повідомлялось про те, що регулюючі органи Непалу розслідують, як принц Бахрейну Мухаммед Ібн Мубарак Ібн Хамад аль Халіфа зміг без дозволу ввезти у країну вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Принц і його команда планували передати вакцину жителям села в районі Горкха і згодом піднятися на Еверест. Однак для того, щоб ввезти будь-які ліки до Непалу, імпортер повинен отримати попередній дозвіл і надати гарантії, що ліки будуть зберігатися належним чином.