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    Сходження на Еверест. Китай скасував усі дозволи через коронавірус

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    Вид на Еверест з Тибету - Сходження на Еверест. Китай скасував усі дозволи через коронавірус

    Вид на Еверест з Тибету

    Китай заборонив сходження на Еверест з тибетської сторони

    Китай скасовує весняний сезон гірських сходжень з тибетської сторони Евересту через занепокоєння ситуацією з коронавірусом.

    Про це пише Reuters із посиланням на китайську офіційну інформаційну агенцію «Сіньхуа».

    Зазначається що відповідне рішення ухвалила Генеральна адміністрація спорту Китаю у п’ятницю, 14 травня.

    Минулого тижня повідомлялося, що Китай може встановити розділову лінію на піку Евересту, щоб уникнути можливих заражень Covid-19 альпіністами з ураженого вірусом Непалу.

    Непал, попри епідеміологічну ситуацію і нестачу кисневих балонів, видав рекордні 408 дозволів на сходження на Еверест у сезоні квітень-травень після закриття минулого року.

    Водночас Китай надав дозвіл на сходження навесні лише 21 альпіністу.

    23 квітня коронавірус вперше виявили в альпініста, який приїхав підкорювати Еверест з непальської сторони.

    Раніше повідомлялось про те, що регулюючі органи Непалу розслідують, як принц Бахрейну Мухаммед Ібн Мубарак Ібн Хамад аль Халіфа зміг без дозволу ввезти у країну вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Принц і його команда планували передати вакцину жителям села в районі Горкха і згодом піднятися на Еверест. Однак для того, щоб ввезти будь-які ліки до Непалу, імпортер повинен отримати попередній дозвіл і надати гарантії, що ліки будуть зберігатися належним чином.

    Теги: Китай Непал альпінізм Еверест коронавірус
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