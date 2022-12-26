Демографиня повідомила, за яких умов українські біженці повернуться додому

Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення людей

Війна дуже погано позначиться на населенні і на демографічній ситуації загалом. Таку думку в інтервю «Радіо Свобода» висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

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За її даними, Україна втратить багато людей через підвищення смертності та зниження народжуваності.

«А найбільший вплив чисельний здійснить міграція», – переконана Лібанова.

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Головний демограф України вважає, що «не всі родини возз’єднаються в Україні, частина може возз’єднатися за кордоном».

При цьому у влади є можливість повернути багато людей додому.

«Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися», – вважає Лібанова.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова пояснила, що депопуляція українців була неминучою і до війни. І її коріння – ще в середині 1960-х років, коли пересічна українська жінка стала менше народжувати.

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Зараз підвищена смертність в Україні пов’язана з бойовими діями, внаслідок яких гинуть військові та цивільні. У подальшому гарантовано знизиться народжуваність, що вплине на показники старіння населення. Ці зміни можна буде побачити наступного року, коли і так невисокий показник народжуваності скоротиться у кілька разів.

На думку демографині, усіх українок, які, рятуючись від війни, виїхали за кордон, Україні повернути не вдасться, значна кількість залишиться там. Проте врятувати ситуацію може повернення трудових мігрантів, які виїхали з України за два, три чи п’ять років до війни. Але і це станеться лише за умови, що вони зможуть заробляти в Україні не менше, ніж за кордоном.