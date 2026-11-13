13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 листопада 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 листопада у світі відзначають Всесвітній день доброти, Міжнародний день незрячих та День симфонічного металу. Православні вшановують пам'ять святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинопольського. До кінця року залишається 48 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 листопада 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день незрячих

13 листопада відзначають Міжнародний день незрячих. Дату пов'язують із днем народження Валентина Гаюї (1745–1822) – французького педагога, який заснував перші у світі школи для людей із вадами зору. Він навчав дітей читати за допомогою опуклого шрифту, і саме його метод став основою для подальших винаходів, зокрема системи Брайля.

День привертає увагу суспільства до проблем людей із порушеннями зору, їхніх прав і можливостей повноцінно брати участь у житті громади. В Україні ця тема набула нового вимірів: війна залишила багато людей без зору, і міста поступово вчаться бути доступнішими – зі звуковими світлофорами, тактильною плиткою й адаптованими інформаційними матеріалами.

Всесвітній день доброти

13 листопада відзначають Всесвітній день доброти. Його започаткував Всесвітній рух за доброту (World Kindness Movement) 1998 року: тоді в Токіо відбулася перша конференція руху, у якій узяли участь представники кількох країн. Свято нагадує про цінність співчуття, чуйності й добрих вчинків. Воно не потребує великих жестів: уступити місце, підтримати слово, допомогти незнайомцеві, написати людині, яка давно не чула тебе.

В Україні, де мільйони людей постраждали від війни, доброта давно стала формою взаємодопомоги. Волонтери збирають гроші для військових, цивільні приймають переселенців, а незнайомі люди допомагають одне одному в чергах, укриттях і на вокзалах.

День симфонічного металу

13 листопада відзначають неофіційне музичне свято – День симфонічного металу. Цей жанр поєднує важкий рок із симфонічним оркестром, хоровими партіями та оперними вокальними елементами. Для шанувальників це нагода послухати улюблені гурти.

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Релігійні свята та їхня історія

День святителя Іоана Златоуста, архієпископа Константинопольського

13 листопада за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять Івана Златоустого – одного з трьох Вселенських святителів і найвидатніших проповідників IV століття. Він народився близько 347 року в Антіохії – одному з найбільших міст Римської імперії. Прізвисько «Златоустий» (Золотоустий) отримав за неперевершену красномовність: його проповіді збирали тисячі слухачів.

Став архієпископом Константинополя наприкінці IV століття. Він відкрито виступав проти розкоші, корупції й зловживань влади, чим нажив собі багатьох ворогів серед знаті та імператорського двору. Іван Златоустий двічі був усунений від кафедри й помер на засланні 407 року. За переказами, його останні слова були: «Слава Богу за все!». Святитель упорядкував чин Літургії, яка й сьогодні носить його ім'я.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день пов'язували із завершенням осінніх робіт і початком стійких холодів.

Якщо птахи літають високо в небі, але вже не співають – скоро вдарить сильний мороз.

Якщо 13 листопада сильний вітер – це віщує вітряну та сувору зиму, яка може триматися аж до весни.

Туман на Іоана Златоуста – чекайте відлиги (потепління) і танення снігу.

Випав іній – вірна прикмета гарного врожаю вівса наступного року.

Що не можна робити сьогодні

Говорити неправду.

Позичати гроші чи речі або брати їх у борг.

Робити великі покупки.

Приймати винагороду за виконану роботу: безкорисливість, яку уособлював святитель, радять наслідувати.

Стригти волосся – за народним повір'ям, це може послабити життєву силу.

Історичні події

1851 рік – вводять в дію Миколаївську залізницю;

1918 рік – уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільнив з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання;

1918 рік – розпочинається таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР – найвищий орган державної влади;

1918 рік – у Львові Українська національна рада ухвалює тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;

1945 рік – у Франції Шарля де Голля обирають головою Тимчасового уряду;

1971 рік – виводять на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса;

1980 рік – американський космічний апарат «Вояджер-1» передає на Землю перші фотографії Сатурна великим планом;

1994 рік – за результатами референдуму Швеція вступає до ЄС;

1997 рік – відбувається перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України;

2007 рік – Європарламент дає згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію;

2015 рік – терористичні акти в Парижі.

Іменини

День ангела святкують: Анатолій, Артемій, Герман, Іван, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Степан, Федір, Яків.