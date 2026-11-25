Послаблення тилу в умовах війни створює додаткові ризики для України, тому місцева влада має оперативно реагувати на проблеми в регіонах. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України на Закарпатті.

«Ми не можемо допустити послаблення нашого тилу. За кожним нашим воїном на передовій стоїть щоденна праця тисяч людей у громадах: енергетиків, медиків, комунальників, освітян, підприємців», – акцентував керівник ОП.

Буданов зазначив, що спроможність фронту значною мірою залежить від стабільної роботи громад. Водночас він підкреслив неприпустимість приховування проблем, передусім інфраструктурних, що виникають після російських обстрілів.

За його словами, Росія розраховує на послаблення українського тилу, тому стабільна робота регіонів залишається одним із ключових завдань.

Раніше Буданов також неодноразово наголошував на важливості внутрішньої єдності та стабільної роботи державних інституцій, називаючи їх запорукою стійкості країни та ефективної протидії російській агресії.