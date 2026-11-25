Грудень особливо обожнюють діти за День святого Миколая та Різдво Христове

Грудень 2026 року міститиме низку важливих державних, військових, професійних, міжнародних та церковних свят. Цього місяця в Україні відзначатимуть День Збройних сил України, День Сухопутних військ, День святого Миколая, День енергетика та Різдво Христове. Також українці вшановуватимуть учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Додаткових обов'язкових вихідних у грудні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.

«Главком» публікує календар та перелік найважливіших державних, професійних, міжнародних, церковних і пам'ятних дат грудня.

Календар робочих і вихідних днів

Грудень 2026 року налічує 31 календарний день. За стандартного п'ятиденного робочого тижня українці матимуть 23 робочі та вісім вихідних днів.

Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 та 28-31 грудня (23 робочі дні).

Вихідні дні: 5-6, 12-13, 19-20 та 26-27 грудня (вісім вихідних днів).

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», святкові дні не є підставою для обов'язкового надання додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.

Різдво Христове, 25 грудня, цьогоріч припадає на п'ятницю. За звичайних умов цей день є святковим та неробочим відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України. Однак під час воєнного стану відповідна норма не застосовується.

Останній день року, 31 грудня, припадає на четвер і також буде робочим за стандартного графіка. Роботодавці можуть самостійно встановлювати додаткові дні відпочинку.

Найважливіші державні та військові дати грудня

У грудні в Україні відзначають свята, присвячені військовослужбовцям, які виконують завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави.

4 грудня – День ракетних військ і артилерії;

– День ракетних військ і артилерії; 6 грудня – День Збройних сил України;

– День Збройних сил України; 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних сил України.

Однією з найважливіших державних дат місяця є День Збройних сил України. Свято встановлено на честь ухвалення Верховною Радою України 6 грудня 1991 року Закону України «Про Збройні Сили України».

Окреме місце у грудневому календарі посідають дати, пов'язані зі становленням української державності, громадянськими правами та вшануванням учасників ліквідації техногенних катастроф:

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України;

– річниця Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України; 10 грудня – День прав людини;

– День прав людини; 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 25 грудня – Різдво Христове.

Професійні свята в грудні

Протягом останнього місяця року свої професійні свята відзначатимуть працівники прокуратури, статистики, органів місцевого самоврядування, судової системи, енергетичної та дипломатичної галузей.

1 грудня – День працівників прокуратури;

– День працівників прокуратури; 5 грудня – День працівників статистики;

– День працівників статистики; 7 грудня – День місцевого самоврядування;

– День місцевого самоврядування; 15 грудня – День працівників суду;

– День працівників суду; 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;

– День працівника державної виконавчої служби; 19 грудня – День адвокатури;

– День адвокатури; 22 грудня – День енергетика та День працівників дипломатичної служби України;

– День енергетика та День працівників дипломатичної служби України; 24 грудня – День працівників архівних установ України;

– День працівників архівних установ України; 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України

Міжнародні дати грудня

У грудні також відзначають міжнародні дати, присвячені захисту прав людини, волонтерській діяльності, охороні здоров'я, боротьбі з корупцією та розвитку міжнародної співпраці.

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

– Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

– Міжнародний день боротьби за скасування рабства; 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

– Міжнародний день людей з інвалідністю; 5 грудня – Міжнародний день волонтера та Всесвітній день ґрунтів;

– Міжнародний день волонтера та Всесвітній день ґрунтів; 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації;

– Міжнародний день цивільної авіації; 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією та Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду;

– Міжнародний день боротьби з корупцією та Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду; 10 грудня – День прав людини;

– День прав людини; 11 грудня – Міжнародний день гір;

– Міжнародний день гір; 12 грудня – Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я;

– Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я; 18 грудня – Міжнародний день мігранта;

– Міжнародний день мігранта; 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;

– Міжнародний день солідарності людей; 27 грудня – Міжнародний день протиепідемічної готовності.

Окрім того, у другу неділю грудня в Україні традиційно відзначають День благодійництва. У 2026 році ця дата припадає на 13 грудня.

Головні церковні свята грудня

За новоюліанським календарем Православної церкви України у грудні відзначають низку важливих релігійних свят, серед яких День святого Миколая та Різдво Христове.

4 грудня – святої великомучениці Варвари;

– святої великомучениці Варвари; 6 грудня – святителя Миколая Чудотворця;

– святителя Миколая Чудотворця; 9 грудня – Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці;

– Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці; 12 грудня – святителя Спиридона Триміфунтського;

– святителя Спиридона Триміфунтського; 24 грудня – Навечір'я Різдва Христового (Святвечір);

– Навечір'я Різдва Христового (Святвечір); 25 грудня – Різдво Христове;

– Різдво Христове; 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці;

– Собор Пресвятої Богородиці; 27 грудня – святого першомученика й архідиякона Стефана;

– святого першомученика й архідиякона Стефана; 31 грудня – преподобної Меланії Римлянки (Маланки).

Упродовж більшої частини грудня триватиме Різдвяний піст, який розпочався 15 листопада та завершиться 24 грудня.

Пам'ятні дати грудня

Окреме місце у грудневому календарі посідають події, пов'язані з відновленням незалежності України, захистом прав людини та вшануванням учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України. У 2026 році виповнюється 35 років із дня голосування, під час якого понад 90% його учасників підтримали Акт проголошення незалежності України.

10 грудня – День прав людини. Дату приурочено до ухвалення Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини у 1948 році.

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цього дня згадують людей, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи 1986 року та спорудженні захисного об'єкта над зруйнованим четвертим енергоблоком станції.

Коли українці святкуватимуть Різдво та Новий рік

У 2026 році Святвечір припадає на четвер, 24 грудня, а Різдво Христове – на п'ятницю, 25 грудня.

Різдво є одним із найважливіших християнських свят. Традиційно українські родини збираються за святковим столом, готують кутю, співають колядки та відвідують богослужіння.

Новий 2027 рік українці зустрічатимуть у ніч із четверга, 31 грудня, на п'ятницю, 1 січня. Під час святкувань необхідно дотримуватися встановлених безпекових обмежень, зокрема комендантської години, та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.