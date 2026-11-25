Державні та міжнародні свята у грудні 2026: як відпочиватимуть українці на Різдво
Новий 2027 рік українці зустрічатимуть у ніч із четверга, 31 грудня, на п'ятницю, 1 січня
Грудень 2026 року міститиме низку важливих державних, військових, професійних, міжнародних та церковних свят. Цього місяця в Україні відзначатимуть День Збройних сил України, День Сухопутних військ, День святого Миколая, День енергетика та Різдво Христове. Також українці вшановуватимуть учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Додаткових обов'язкових вихідних у грудні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.
«Главком» публікує календар та перелік найважливіших державних, професійних, міжнародних, церковних і пам'ятних дат грудня.
Календар робочих і вихідних днів
Грудень 2026 року налічує 31 календарний день. За стандартного п'ятиденного робочого тижня українці матимуть 23 робочі та вісім вихідних днів.
Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 та 28-31 грудня (23 робочі дні).
Вихідні дні: 5-6, 12-13, 19-20 та 26-27 грудня (вісім вихідних днів).
Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», святкові дні не є підставою для обов'язкового надання додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.
Різдво Христове, 25 грудня, цьогоріч припадає на п'ятницю. За звичайних умов цей день є святковим та неробочим відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України. Однак під час воєнного стану відповідна норма не застосовується.
Останній день року, 31 грудня, припадає на четвер і також буде робочим за стандартного графіка. Роботодавці можуть самостійно встановлювати додаткові дні відпочинку.
Найважливіші державні та військові дати грудня
У грудні в Україні відзначають свята, присвячені військовослужбовцям, які виконують завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави.
- 4 грудня – День ракетних військ і артилерії;
- 6 грудня – День Збройних сил України;
- 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних сил України.
Однією з найважливіших державних дат місяця є День Збройних сил України. Свято встановлено на честь ухвалення Верховною Радою України 6 грудня 1991 року Закону України «Про Збройні Сили України».
Окреме місце у грудневому календарі посідають дати, пов'язані зі становленням української державності, громадянськими правами та вшануванням учасників ліквідації техногенних катастроф:
- 1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України;
- 10 грудня – День прав людини;
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Професійні свята в грудні
Протягом останнього місяця року свої професійні свята відзначатимуть працівники прокуратури, статистики, органів місцевого самоврядування, судової системи, енергетичної та дипломатичної галузей.
- 1 грудня – День працівників прокуратури;
- 5 грудня – День працівників статистики;
- 7 грудня – День місцевого самоврядування;
- 15 грудня – День працівників суду;
- 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;
- 19 грудня – День адвокатури;
- 22 грудня – День енергетика та День працівників дипломатичної служби України;
- 24 грудня – День працівників архівних установ України;
- 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України
Міжнародні дати грудня
У грудні також відзначають міжнародні дати, присвячені захисту прав людини, волонтерській діяльності, охороні здоров'я, боротьбі з корупцією та розвитку міжнародної співпраці.
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;
- 5 грудня – Міжнародний день волонтера та Всесвітній день ґрунтів;
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації;
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією та Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду;
- 10 грудня – День прав людини;
- 11 грудня – Міжнародний день гір;
- 12 грудня – Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я;
- 18 грудня – Міжнародний день мігранта;
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;
- 27 грудня – Міжнародний день протиепідемічної готовності.
Окрім того, у другу неділю грудня в Україні традиційно відзначають День благодійництва. У 2026 році ця дата припадає на 13 грудня.
Головні церковні свята грудня
За новоюліанським календарем Православної церкви України у грудні відзначають низку важливих релігійних свят, серед яких День святого Миколая та Різдво Христове.
- 4 грудня – святої великомучениці Варвари;
- 6 грудня – святителя Миколая Чудотворця;
- 9 грудня – Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці;
- 12 грудня – святителя Спиридона Триміфунтського;
- 24 грудня – Навечір'я Різдва Христового (Святвечір);
- 25 грудня – Різдво Христове;
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці;
- 27 грудня – святого першомученика й архідиякона Стефана;
- 31 грудня – преподобної Меланії Римлянки (Маланки).
Упродовж більшої частини грудня триватиме Різдвяний піст, який розпочався 15 листопада та завершиться 24 грудня.
Пам'ятні дати грудня
Окреме місце у грудневому календарі посідають події, пов'язані з відновленням незалежності України, захистом прав людини та вшануванням учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України. У 2026 році виповнюється 35 років із дня голосування, під час якого понад 90% його учасників підтримали Акт проголошення незалежності України.
10 грудня – День прав людини. Дату приурочено до ухвалення Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини у 1948 році.
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цього дня згадують людей, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи 1986 року та спорудженні захисного об'єкта над зруйнованим четвертим енергоблоком станції.
Коли українці святкуватимуть Різдво та Новий рік
У 2026 році Святвечір припадає на четвер, 24 грудня, а Різдво Христове – на п'ятницю, 25 грудня.
Різдво є одним із найважливіших християнських свят. Традиційно українські родини збираються за святковим столом, готують кутю, співають колядки та відвідують богослужіння.
Новий 2027 рік українці зустрічатимуть у ніч із четверга, 31 грудня, на п'ятницю, 1 січня. Під час святкувань необхідно дотримуватися встановлених безпекових обмежень, зокрема комендантської години, та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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