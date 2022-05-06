Депутатка пояснила, які сили блокують заборону УПЦ МП

У березні у парламенті були зареєстровані альтернативні законопроєкти про заборону церкви ворожої держави в Україні. Проте вони досі не розглянуті

Всеукраїнська Рада церков (ВРЦ) виступає проти законодавчої заборони УПЦ МП. Нардепка Інна Совсун, яка є авторкою одного із законопроектів про заборону діяльності Московської церкви в Україні, у коментарі «Главкому» пояснила цю позицію Ради церков.

«Вони (члени Всеукраїської Ради церков – ред.) роками сиділи за одним столом, віталися за руку (із представниками УПЦ МП – ред.), тобто навіть на персональному рівні», – нагадала депутатка про взаємини усередині церковної ради, які (взаємини), на її думку, і впливають на нерішучість влади в питання заборони Московської церкви в Україні.

Совсун заявила, що Офіс президента «взагалі панічно боїться цю Раду церков зачіпати». Причиною є те, що ВРЦ позиціонує себе, як впливова організація, що представляє 90% жителів України – навіть тих, іронічно зауважила нардепка, «хто раз на рік ходить в церкву пасочку посвятити».

Крім того, Всеукраїнська Рада церков, зазначила авторка законопроєкту про заборону УПЦ МП, гальмує не тільки процес очищення України від церкви країни-агресора, а й, наприклад, ратифікацію Стамбульської конвенції (міжнародної угоди Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства – ред.), «через що питання не виносять до зали».

Тому, зазначила представниця «Голосу», необхідно тиснути не тільки на політиків, а і на Раду церков – аргументуючи необхідність заборони УПЦ МП тим, що її діяльність є загрозою нацбезпеці України.

Нагадаємо, що у березні свої варіанти вирішення проблеми з дільністю церкви ворожої держави на території України до парламенту подали Оксана Савчук, єдина представниця «Свободи» в нинішній каденції, та Інна Совсун з «Голосу».