  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Депутатка пояснила, які сили блокують заборону УПЦ МП

    Нардепка Інна Совсун упевнена, що процес заборони УПЦ МП гальмує Всеукраїнська Рада церков - Депутатка пояснила, які сили блокують заборону УПЦ МП
    Нардепка Інна Совсун упевнена, що процес заборони УПЦ МП гальмує Всеукраїнська Рада церков
    фото з відкритих джерел

    У березні у парламенті були зареєстровані альтернативні законопроєкти про заборону церкви ворожої держави в Україні. Проте вони досі не розглянуті

    Всеукраїнська Рада церков (ВРЦ) виступає проти законодавчої заборони УПЦ МП. Нардепка Інна Совсун, яка є авторкою одного із законопроектів про заборону діяльності Московської церкви в Україні, у коментарі «Главкому» пояснила цю позицію Ради церков.

    «Вони (члени Всеукраїської Ради церков – ред.) роками сиділи за одним столом, віталися за руку (із представниками УПЦ МП – ред.), тобто навіть на персональному рівні», – нагадала депутатка про взаємини усередині церковної ради, які (взаємини), на її думку, і впливають на нерішучість влади в питання заборони Московської церкви в Україні.

    Совсун заявила, що Офіс президента «взагалі панічно боїться цю Раду церков зачіпати». Причиною є те, що ВРЦ позиціонує себе, як впливова організація, що представляє 90% жителів України – навіть тих, іронічно зауважила нардепка, «хто раз на рік ходить в церкву пасочку посвятити».

    Крім того, Всеукраїнська Рада церков, зазначила авторка законопроєкту про заборону УПЦ МП, гальмує не тільки процес очищення України від церкви країни-агресора, а й, наприклад, ратифікацію Стамбульської конвенції (міжнародної угоди Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства – ред.), «через що питання не виносять до зали».

    Тому, зазначила представниця «Голосу», необхідно тиснути не тільки на політиків, а і на Раду церков – аргументуючи необхідність заборони УПЦ МП тим, що її діяльність є загрозою нацбезпеці України.

    Нагадаємо, що у березні свої варіанти вирішення проблеми з дільністю церкви ворожої держави на території України до парламенту подали Оксана Савчук, єдина представниця «Свободи» в нинішній каденції, та Інна Совсун з «Голосу».

    Читайте також: Заборона Московської церкви. Куди зник патріотизм української влади?
    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Російська православна церква в Україні православна церква Україна окупація Інна Совсун #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Депутатка пояснила, які сили блокують заборону УПЦ МП