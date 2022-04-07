Заборона Московської церкви в Україні. Архієпископ Зоря пояснив, чому це необхідно

Архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря) підтримав ідею заборони УПЦ (МП), бо ця релігійна структура є інструментом російської агресії проти України

Кремль та путінська влада не повинні використовувати церкву як інструмент гібридної війни

Архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) підтримав ініціативу народних депутатів про припинення діяльності УПЦ (МП). Про це він заявив у коментарі «Главкому».

«Моя позиція в тому, що держава у такий же спосіб, в який вона захищає свою територію, інформаційний простір, економіку, транспортне сполучення абощо, має захистити і релігійний простір від російської агресії», – пояснив владика Євстратій.

Архієрей ПЦУ зазначив, що релігійні структури не повинні бути інструментом агресії Кремля, а факт використання УПЦ (МП) у війні проти України «засвідчують самі священнослужителі РПЦ».

Крім того, Євстратій (Зоря) заявив, що логічним є накладання санкцій на керівництво Російської православної церкви – як і на російських олігархів, які також формально не є чиновниками, але допомогли Володимиру Путіну вибудувати той режим, який напав на Україну.

«Очільник російської церкви (патріарх Кирило (Гундяєв) – ред.), який публічно благословляє російське військо на агресію проти суверенної держави, залишається без будь-якого санкційного реагування!»в – звернув увагу на цей нонсенс архієпископ Чернігівський і Ніжинський.

До того ж, накладення санкцій на Кирила могло б сприяти припиненню існування УПЦ (МП), зважаючи на прийнятий закон про колабораціонізм. «Якщо він (Гундяєв – ред.) є особа підсанкційна, то ніякої адміністративної взаємодії між ним ним та УПЦ МП як складової РПЦ бути не повинно. Така взаємодія підпадатиме під норми колабораційної діяльності», – пояснив владика Євстратій.

Нагадаємо, що відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на появу законопроектів про заборону діяльності УПЦ (МП), закликавши припинити будь-які переговори із Україною і воювати до перемоги.

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