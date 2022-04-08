Заборона Московської церкви в Україні. Авторка закопроєкту: зараз напрочуд вдалий момент

Навряд чи буде кращий момент, щоб ухвалити таке рішення

Народна депутатка Оксана Савчук, яка є авторкою законопроєкту про припинення діяльності РПЦ в Україні, пояснила, чому зараз найзручніший час для заборони діяльності цієї організації. Про необхідність припинити діяльність УПЦ (МП) у найближчий час вона заявила у коментарі «Главкому».

«Раніше воно (рішення про заборону РПЦ в Україні – ред.) дійсно могло би спричинити бурхливу дискусію, але зараз ми виходимо з того, що УПЦ (МП) є агентом Російської держави, і очільник цієї церкви у Москві сказав, що вбивство нас з вами є ділом священним», – пояснила нардепка.

Савчук також пропонує залучити до цього процесу Службу безпеки України. У випадку виявлення в діяльності священників російської церкви склад злочину ставлення до закриття УПЦ (МП) буде цілком однозначним.

Співавторка іншого законопроєкту, який пропонує заборонити УПЦ (МП), Інна Совсун, пропонує не звертати увагу на можливу агресію у відповідь. «Не можу виключати, що дійде до силових сутичок, до цього треба бути готовими. Бо, зрештою, це є частиною боротьби за державність. Треба відвойовувати державу у Москви, і хай навіть Москва буде використовувати у це своїй пропаганді, але що з того?», – наголосила депутатка.

За словами Совсун, на руку цим законопроектам може зіграти і діяльність хакерів, які зараз воюють проти Росії на інформаційному фронті. «З’явилася інформація про те, хакери Anonymous злили в мережу купу даних про РПЦ, опублікували тисячі листів, тож, може, у цих документах випливе щось таке, що переконає Верховну Раду і підштовхне депутатів до позитивного розгляду законопроєкту», – припустила депутатка.

Нагадаємо, що відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на появу законопроектів про заборону діяльності УПЦ (МП), закликавши припинити будь-які переговори із Україною і воювати до перемоги.

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