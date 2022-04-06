Заборона Московської церкви в Україні. Автори законопроєктів пояснили, як треба діяти

Верховна Рада може припинити діяльність укоаїнської філії Російської православної церкви, очільником якої є митрополит Онуфрій

Авторка одного з законопроєктів вже заручилася підтримкою колег-депутатів

Верховна Рада може заборонити діяльність філії російської церкви в Україні. Два законопроєкти, які пропонують припинити функціонування інституції під назвою УПЦ (МП), зареєстрували у Верховній Раді.

Авторкою одного із законодавчих актів, №7204, є депутатка від «Свободи» Оксана Савчук. Вона пояснила в коментарі «Главкому», на підставі чого пропонує заборонити діяльність РПЦ в Україні у своєму законопроєкті.

«В першу чергу, на підставі того, що це є церква з центром у Москві, яка веде в тому числі й ідеологічну війну, і зараз, коли ми маємо повномасштабну війну і маємо закон про колаборантів, ми не можемо дозволити собі, аби колаборація з ворогом тривала»,в – так окреслила варіант із закриттям УПЦ (МП) депутатка.

Сам законопроєкт складається із п’яти статей, у одній із яких визначається норма - усе майно найвищих керівних органів РПЦ в Україні націоналізується упродовж 48 годин після вступу закону в силу.

Щодо можливого переходу парафій російської церкви до ПЦУ – законопроєкт Савчук відводить їм на це 14 днів. Майно церковних парафій при цьому перебуває у власності громади. У випадку ж, коли ці парафії захочуть залишитися під керівництвом РПЦ, їхнє майно конфіскується і передається громаді, а діяльність припиняється.

Майно усіх трьох Лавр - Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської – повертається у державну власність.

Також законопроєкт Оксани Савчук вимагає від СБУ провести перевірку усіх закладів УПЦ (МП) щодо їхньої можливої антиукраїнської діяльності чи колабораціонізму з агресором.

Інший законопроєкт, №7213, був внесений депутатами від фракції «Голос». Цей законодавчий акт значно коротший, його текст – якщо не враховувати преамбулу і прикінцеві положення – складається з одного речення.

Одна із авторок законопроєкту, Інна Совсун, пояснила «Главкому», що в тексті їхнього законодавчого акту зумисне не згадується РПЦ – бо «вказування назви саме по собі викличе ще одну дискусію. Натомість пропонується заборонити діяльність будь-яких релігійних організацій, які підпорядковані або знаходяться в країні-агресорі.

Щодо перспектив голосування у Верховній Раді, то як мінімум авторка законопроєкту №7204, Оксана Савчук, заявила «Главкому», що має підтримку колег-депутатів, зокрема, і з найбільшої фракції у Раді, «Слуга народу» – тож вона сподівається на результативне голосування.

Нагадаємо, що відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на появу цих законопроектів, закликавши припинити будь-які переговори із Україною і воювати до перемоги.

Читайте також: Як депутати готуються виганяти біса