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    Заборона Московської церкви в Україні. Автори законопроєктів пояснили, як треба діяти

    Верховна Рада може припинити діяльність укоаїнської філії Російської православної церкви, очільником якої є митрополит Онуфрій&nbsp; - Заборона Московської церкви в Україні. Автори законопроєктів пояснили, як треба діяти

    Верховна Рада може припинити діяльність укоаїнської філії Російської православної церкви, очільником якої є митрополит Онуфрій 

    фото: radiosvoboda.org)

    Авторка одного з законопроєктів вже заручилася підтримкою колег-депутатів

    Верховна Рада може заборонити діяльність філії російської церкви в Україні. Два законопроєкти, які пропонують припинити функціонування інституції під назвою УПЦ (МП), зареєстрували у Верховній Раді.

    Авторкою одного із законодавчих актів, №7204, є депутатка від «Свободи» Оксана Савчук. Вона пояснила в коментарі «Главкому», на підставі чого пропонує заборонити діяльність РПЦ в Україні у своєму законопроєкті.

    «В першу чергу, на підставі того, що це є церква з центром у Москві, яка веде в тому числі й ідеологічну війну, і зараз, коли ми маємо повномасштабну війну і маємо закон про колаборантів, ми не можемо дозволити собі, аби колаборація з ворогом тривала»,в – так окреслила варіант із закриттям УПЦ (МП) депутатка.

    Сам законопроєкт складається із п’яти статей, у одній із яких визначається норма - усе майно найвищих керівних органів РПЦ в Україні націоналізується упродовж 48 годин після вступу закону в силу.

    Щодо можливого переходу парафій російської церкви до ПЦУ – законопроєкт Савчук відводить їм на це 14 днів. Майно церковних парафій при цьому перебуває у власності громади. У випадку ж, коли ці парафії захочуть залишитися під керівництвом РПЦ, їхнє майно конфіскується і передається громаді, а діяльність припиняється.

    Майно усіх трьох Лавр - Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської – повертається у державну власність.

    Також законопроєкт Оксани Савчук вимагає від СБУ провести перевірку усіх закладів УПЦ (МП) щодо їхньої можливої антиукраїнської діяльності чи колабораціонізму з агресором.

    Інший законопроєкт, №7213, був внесений депутатами від фракції «Голос». Цей законодавчий акт значно коротший, його текст – якщо не враховувати преамбулу і прикінцеві положення – складається з одного речення.

    Одна із авторок законопроєкту, Інна Совсун, пояснила «Главкому», що в тексті їхнього законодавчого акту зумисне не згадується РПЦ – бо «вказування назви саме по собі викличе ще одну дискусію. Натомість пропонується заборонити діяльність будь-яких релігійних організацій, які підпорядковані або знаходяться в країні-агресорі.

    Щодо перспектив голосування у Верховній Раді, то як мінімум авторка законопроєкту №7204, Оксана Савчук, заявила «Главкому», що має підтримку колег-депутатів, зокрема, і з найбільшої фракції у Раді, «Слуга народу» – тож вона сподівається на результативне голосування.

    Нагадаємо, що відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на появу цих законопроектів, закликавши припинити будь-які переговори із Україною і воювати до перемоги.

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    Теги: росія РПЦ Українська православна церква Україна
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    Заборона Московської церкви в Україні. Автори законопроєктів пояснили, як треба діяти