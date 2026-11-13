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Держаудитслужба візьметься за фінанси Нацполіції: перевірять 36 управлінь

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Держаудитслужба візьметься за фінанси Нацполіції: перевірять 36 управлінь
Перевірка оцінить законність та ефективність управління бюджетними коштами
фото: Суспільне

Аудит охопить період повномасштабної війни – з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2026 року

Державна аудиторська служба України у листопаді розпочинає плановий державний фінансовий аудит Національної поліції. Перевірка охопить використання бюджетних коштів за п’ять років повномасштабної війни, а також діяльність 36 територіальних органів та управлінь Нацполіції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держаудитслужбу.

Аудитори проаналізують виконання Національною поліцією двох ключових бюджетних програм, які забезпечують діяльність керівництва правоохоронного органу, його підрозділів та установ.

Під час перевірки Держаудитслужба оцінить законність та ефективність управління бюджетними коштами, зокрема їх цільове використання. Також аудитори перевірять повноту й достовірність фінансової звітності відповідно до вимог законодавства та проаналізують ризики у фінансово-господарській діяльності Нацполіції.

Окремо проведуть ревізії 36 територіальних органів та управлінь поліції. Перевірка стосуватиметься періоду з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2026 року.

Контрольні заходи планують завершити у першому кварталі 2027 року. Після цього результати аудиту та ревізій передадуть на розгляд Кабінету міністрів України та Міністерства внутрішніх справ.

Варто нагадатти, що Національна поліція відсторонила від виконання службових обов’язків першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова, який фігурує у справі «Карфаген».

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Теги: поліція Національна поліція України корупція в Україні корупція Держаудитслужба

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