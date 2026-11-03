Лубінець вимагає перевірити дії військових і цивільних на Борщагівці

Омбудсмен звернувся до правоохоронців через конфлікт у Петропавлівській Борщагівці та закликав встановити обставини перебування військових у будинку

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає перевірити дії військовослужбовців, представників Національної гвардії та цивільних осіб під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву омбудсмена.

Лубінець повідомив, що вже направив запити до всіх правоохоронних органів. Він вимагає встановити правові підстави перебування військовослужбовців і нацгвардійців у будинку, де стався конфлікт, а також перевірити законність дій усіх його учасників.

«Необхідно встановити, що це за будинок, які завдання виконували там військовослужбовці та представники Національної гвардії, чи були дотримані вимоги законодавства», – наголосив омбудсмен.

Окремо Лубінець засудив дії цивільних осіб, які, за його словами, напали на військовослужбовців під час інциденту. Він також наполягає на юридичній оцінці їхніх дій.

«Моя позиція однозначна: засуджую будь-які напади на військових, представників Національної гвардії та Національної поліції», – зазначив уповноважений.

Водночас омбудсмен наголосив, що правоохоронці мають об'єктивно встановити всі обставини події, не виправдовуючи жодну зі сторін до завершення перевірки.

За словами Лубінця, він неодноразово попереджав про ризик виникнення подібних конфліктів. Єдиним способом запобігти їхньому загостренню він назвав неупереджену правову оцінку дій кожного учасника.

Лубінець закликав українців не допустити переростання внутрішніх конфліктів у протистояння між військовими та цивільними.

«У нас є спільний ворог – Росія. І саме про це ми маємо пам'ятати насамперед», – підсумував він.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці виник конфлікт біля будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії. Місцеві жителі намагалися потрапити на територію, відбулися сутички, було пошкоджено майно. Очевидці також повідомляли про постріли.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко пояснив, що будівлю використовували як тимчасовий пункт перебування військових перед направленням до навчального центру. За його словами, чотирьох військовослужбовців, затриманих після самовільного залишення частини, доправили до медичного центру Нацгвардії.

Також Офіс військового омбудсмана розпочав перевірку обставин інциденту. Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила про залучення правоохоронців і СБУ до встановлення всіх обставин події.