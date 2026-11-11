Зеленський доручив перевірити звіти областей щодо опалення

Президент вимагає достовірних даних про теплопостачання та забезпеченість обладнанням

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям спільно з Радою національної безпеки і оборони та Офісом президента перевірити звіти окремих областей щодо ситуації з теплопостачанням і забезпеченості необхідним обладнанням. Відповідне рішення глава держави ухвалив за підсумками селекторної наради про наслідки російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Зеленського.

Президент наголосив, що очікує від регіонів достовірної інформації про стан систем опалення та наявність техніки, необхідної для відновлювальних робіт.

«Доручив урядовцям разом з РНБО та командою Офісу перевірити деякі звіти з областей по ситуації з теплопостачанням, забезпеченістю обладнанням. Очікую на повну і правдиву інформацію», – заявив Зеленський.

Під час наради також оновили потреби регіонів в енергетичному обладнанні, техніці та додатковій підтримці. За словами президента, ці питання обговорюватимуть із європейськими партнерами під час майбутніх зустрічей в Ірландії.

Окремо заслухали доповіді про відновлення інфраструктури після російських атак у Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Особливу увагу приділили ситуації в Краматорську, однак подробиць президент не навів.

Крім того, прем'єр-міністр доповів Зеленському про виконання рішень щодо резервних транспортних схем у Києві. Які саме зміни передбачені для столичної логістики, глава держави не уточнив.

Президент також обговорив із командувачем Повітряних сил ЗСУ захист об'єктів розподілу та передачі електроенергії, а також логістичної інфраструктури. За словами Зеленського, останніми днями російські війська особливо активно намагаються атакувати ці об'єкти.

«Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабні відключення електроенергії на Дніпропетровщині після російських атак. 9 листопада окупанти пошкодили важливе енергетичне обладнання, внаслідок чого без світла залишилася значна частина Дніпра та Кам'янського.

Також «Главком» писав про запровадження резервних транспортних схем у Києві. Міністерство внутрішніх справ повідомило про заходи для розвантаження мостів між берегами Дніпра та оптимізації транспортних потоків. Для регулювання руху в столиці збільшили кількість поліцейських екіпажів.