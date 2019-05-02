Держлікслужба буде фіксувати всі перевірки на відеокамеру



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У Києві кожна перевірка Держлікслужби фіксуватиметься відеореєстратором вже з травня цього року

Відеофіксація перевірок Держлікслужби по усій Україні почнеться вже до кінця року

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у травні 2019 розпочне у Києві пілотний проект з фіксації усіх перевірок на відеокамеру. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Зазначається, що після Києва нововведення буде запроваджено по усій Україні. В МОЗ заявили, що це зможе дозволити зробити перевірки більш прозорим та об’єктивним, знизивши ризик корупції.

«Уже з травня інспектори територіальних органів Держлікслужби у Києві проводитимуть перевірки з одночасною аудіовізуальною фіксацією. Кожна перевірка фіксуватиметься нагрудною відеокамерою (відеореєстратором). Зніматимуть не вибірково, а весь процес перевірки - від початку і до кінця», - розповіли в МОЗ.

Запис буде вестись за допомогою нагрудних відеокамер, які оснащені пристроєм GPS для чітких координат місця перевірки.

В МОЗ прогнозують, що відеофіксація перевірок Держлікслужби по усій Україні почнеться вже до кінця року.