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    Суспільство

    Держлікслужба буде фіксувати всі перевірки на відеокамеру

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    У Києві кожна перевірка Держлікслужби фіксуватиметься відеореєстратором вже з травня цього року - Держлікслужба буде фіксувати всі перевірки на відеокамеру
    У Києві кожна перевірка Держлікслужби фіксуватиметься відеореєстратором вже з травня цього року

    Відеофіксація перевірок Держлікслужби по усій Україні почнеться вже до кінця року

    Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у травні 2019 розпочне у Києві пілотний проект з фіксації усіх перевірок на відеокамеру. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

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    Зазначається, що після Києва нововведення буде запроваджено по усій Україні. В МОЗ заявили, що це зможе дозволити зробити перевірки більш прозорим та об’єктивним, знизивши ризик корупції.

    «Уже з травня  інспектори територіальних органів Держлікслужби у Києві проводитимуть перевірки з одночасною  аудіовізуальною фіксацією. Кожна перевірка фіксуватиметься нагрудною відеокамерою (відеореєстратором). Зніматимуть не вибірково, а весь процес перевірки - від початку і до кінця», - розповіли в МОЗ.

    Запис буде вестись за допомогою нагрудних відеокамер, які оснащені пристроєм GPS для чітких координат місця перевірки.

    В МОЗ прогнозують, що відеофіксація перевірок Держлікслужби по усій Україні почнеться вже до кінця року.

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