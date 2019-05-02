У Запоріжжі п’яний чоловік закидав камінням машину швидкої



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хуліган напав на автомобіль швидкої допомоги і закидав його камінням, розбивши вікна Фото: Facebook Костянтина Малашенка

Постраждалий водій швидкої, який отримав травми, знаходиться в лікарні

У Запоріжжі п’яний чоловік напав на бригаду швидкої медичної допомоги, яка їхала на виклик.

Про це повідомив у Facebook директор Запорізького обласного центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

«Черговий напад на бригаду. На людей, які рятують життя. Першотравневий п'яний примат напав на водія, розбив машину, перелякав бригаду на виклику», - написав Малашенко.

За його словами, постраждалий водій, який отримав травми, знаходиться в лікарні. Медики написали заяву про напад у поліцію, хулігана затримали.

«Будемо ініціювати посилення покарання за напад на медпрацівників під час виконання службових обов'язків», - повідомив Малашенко.

За словами фельдшера Євгена Петрушевського, чоловік напав на автомобіль швидкої допомоги і закидав його камінням, розбивши вікна.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України спростувало інформацію, оприлюднену у ЗМІ, щодо нових правил виклику швидкої медичної допомоги.