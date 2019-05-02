МОЗ додатково закупить 780 тисяч доз вакцин проти кору – Супрун



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Всі діти та підлітки, віком до 18 років, можуть безоплатно отримати щеплення проти кору, якщо вони його пропустили

Супрун закликала не шукати причин відкладати вакцинацію, «бо їх немає»

В цьому році в Україні буде закуплено 780 тисяч доз вакцин проти кору додатково.

Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Вакцини закуплять за гроші, заощаджені раніше завдяки ефективним процедурам державних закупівель через міжнародні організації. Додаткові вакцини поставить фонд UNICEF Ukraine», - повідомила Супрун.

Це дозволить гарантовано покрити потребу в щепленнях, кількість яких зростає у зв’язку зі спалахом кору в Україні, підкреслила керівник МОЗу.

Супрун додала, що всі діти та підлітки, віком до 18 років, можуть безоплатно отримати щеплення проти кору, якщо вони його пропустили. Безоплатну вакцину також можуть отримати дорослі, які входять до груп ризику: медики, освітяни, студенти, військові, учасники Операції об’єднаних сил.

«Усі вакцини за календарем профілактичних щеплень, в тому числі КПК, наразі роблять у комунальних закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. Це медичні заклади, де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри», - зазначила Супрун.

Вона закликала не шукати причин відкладати вакцинацію, «бо їх немає». «Вакцина допомагає рятувати життя мільйонам людей по всьому світу. Не нехтуйте своїм захистом та людей навколо», - написала Супрун.

Раніше повідомлялося, що з початку 2019 року в Україні на кір захворіло 43 783 людини.