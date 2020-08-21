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    Суспільство

    Держстат оприлюднив дані про смертність в Україні

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    Держстат оприлюднив дані про смертність в Україні

    Природний спад населення залишається нижчим, ніж минулого року

    Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-червень 2020 року. Природний спад населення залишається нижчим, ніж минулого року, передає пресслужба Держстату.

    Зокрема, всього з початку року в Україні померло 287 010 осіб. У порівнянні з минулим роком смертність скоротилася на 17 320 осіб. Так, за січень-червень 2019 року померло 304 330 осіб.

    Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 139 134 осіб (минулого року - 149 549), міграційний приріст склав 7 598 осіб (минулого року - 11 643).

    За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2020 року становила 41 762 138 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 140 278 осіб, в тому числі за червень - на 23 620 осіб.

    державна служба Держстат населення
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