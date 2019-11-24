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    Суспільство

    Дипломат, який звільнився з МЗС, порадив міністру Пристайку «не плювати у колодязь»

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    Вадим Пристайко теж був причетний до Нормандських і Мінських процесів - Єлісєєв - Дипломат, який звільнився з МЗС, порадив міністру Пристайку «не плювати у колодязь»
    Вадим Пристайко теж був причетний до Нормандських і Мінських процесів - Єлісєєв

    Єлісєєв: Пристайку не варто забувати, що він теж був у команді Порошенка

    Дипломат і найвпливовіший зовнішньополітичний радник експрезидента Порошенка Костянтин Єлісєєв, який після 28-річної дипломатичної кар’єри добровільно пішов з мністерства закордонних справ, нагадав теперішньому керівнику МЗС Вадиму Пристайку, що він теж був у команді Порошенка.

    В інтерв’ю «Главкому» Єлісєєв зазначив, що Пристайко «теж був причетний до Нормандських і Мінських процесів, тому не треба плювати у колодязь, з якого, можливо колись доведеться води попити». «Це моя єдина порада», - сказав дипломат.

    За словами Єлісєєва, з Пристайком до свого звільнення він так і не зміг зустрітися.

    «Я сумніваюся, що така зустріч могла якось дискредитувати Пристайка, бо я продовжую зустрічатися і з дипломатичними радниками багатьох країн і з послами. Я не є ворогом держави. Я на різних посадах пережив вже п’ять президентів і працював в різних умовах. Весь час намагався почуватися не слугою окремого президента чи партії, а слугою української держави», - наголошує дипломат.

    Єлісєєв не вважає коректним будувати прогнози щодо того, хто наступний у міністерстві подасть у відставку і коли це зробить теперішній міністр закордонних справ.

    «Було б некоректно з мого боку зараз будувати щодо нього прогнози. Єдине, чого я йому побажаю – успіху», - сказав дипломат.

    Читайте більше: Костянтин Єлісєєв:

     

    МЗС міністр партії Вадим Пристайко радник Костянтин Єлісєєв
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