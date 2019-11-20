Зеленський перезавантажує взаємини з Росією, але поки не наважується про це заявити публічно

Курс на капітуляцію не скасовує того факту, що в Москви є свої плани та інтереси щодо України

За останні тижні з’явилося чимало інформації для роздумів. Раніше ми спостерігали пом’якшення риторики щодо РФ (слова «російська збройна агресія» або «російські окупанти», «російські найманці» просто не вимовляються Президентом чи міністром закордонних справ). Тепер бачимо цілком очевидне зміщення акцентів на російському напрямку української зовнішньої політики.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що «Ми не можемо планувати свою діяльність на основі того, що зараз розвалиться Росія. Ми ставимо перед собою більш прагматичні цілі. Ми хочемо досягти миру набагато раніше». Джерело: https://tinyurl.com/t8aglbn

Інтерв’ю заммініста Лани Зеркаль виданню Bihus.info, де дипломат натякає на неготовність чи радше небажання нової влади боротися із Російською Федерацією (в контексті Арбітражного трибуналу у Гаазі: «Можливо, всі розраховували на те, що ми програємо і буде все простіше»). Джерело: https://tinyurl.com/vwcn2g2

Відмова від будь-яких наступальних та проактивних дій на російську напрямку обґрунтовується і на експертному рівні. У Національному інституті стратегічних досліджень 11 листопада 2019 року відбувся круглий стіл «Російський виклик», організований за участі Дипломатичної академії при МЗС України. За результатами круглого столу директор НІСД Олександр Литвиненко опублікував 13 тез щодо українсько-російських відносин. Загальна ідея цих тез – «Поки товстий схудне, то худий помре. Отже, Україна зацікавлена у мінімізації ризиків ескалації конфронтації з РФ». Джерело: https://tinyurl.com/syv9vwz

Висновок: чинна влада переконана, що в українському суспільстві існує потужний запит на мир з Росією за будь-яку ціну. Відтак, Зеленський має зробити все, аби задовольнити суспільні очікування. Якщо простіше – «95-й квартал» не лише переконаний, що капітуляція освячена соціологією, – «мир за всяку ціну» – це єдиний зрозумілий та ментально близькій до нової влади зовнішньополітичний курс. Однак курс на капітуляцію не скасовує того факту, що в Москви є свої плани та інтереси щодо України. Хто сказав, що Росія так само мріє про припинення бойових дій на сході України, як і Зеленський з «95-м кварталом»? Звідки взагалі з’явилась ідея, що «мінімізація конфронтації з РФ» якось пов’язана зі «зменшенням ризиків загострення з РФ»?

Джерело: блог Павла Подобєда

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