Дипломат заявив про перші ознаки дефолту української зовнішньої політики



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За словами Костянтина Єлісєєва, він «пішов з МЗС надією коли-небудь повернутися»

«Українська дипломатія перебуває під тиском зовнішніх обставин, і, на жаль, ці обставини створюються російським агресором», - Єлісєєв

Кадровий дипломат і зовнішньополітичний радник експрезидента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв в інтерв’ю «Главкому» визнав, що не планував добровільно піти з Міністерства закордонних справ після 28-річної дипломатичної кар’єри.

За словами дипломата, він «пішов з надією коли-небудь повернутися», бо станом на сьогодні його не влаштовує ситуація, що складається в МЗС та довкола нього.

«Сьогодні фактично можна говорити про появу перших ознак дефолту української зовнішньої політики. На жаль, їй не вистачає системності, цілісності, передбачуваності та солідності. Вона перебуває під тиском зовнішніх обставин. І, на жаль, ці обставини створюються навколо України і створюються передусім російським агресором», - вважає Єлісєєв.

Дипломат впевнений, що Україна йде «в русі російського сценарію».

Нагадаємо, Костянтин Єлісєєв був представником України при Європейському Союзі до 2015 року, з 2015 і до травня 2019 року працював заступником голови Адміністрації президента України.

Зараз, за словами дипломата, він очолює громадську організацію «Центр нових рішень». «Її мета – аналіз зовнішніх і безпекових факторів, внесення і вироблення пропозицій для підвищення ефективності української дипломатії і, звичайно, допомога вітчизняному бізнесу у використанні потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. У мене та моєї команди є вагомий досвід у цих сферах, який, на жаль, сьогодні новій владі не потрібен», - зауважив Єлісєєв.

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