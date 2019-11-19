Who is mister Yermak? Український дипломат розказав, яке питання тепер тривожить іноземних партнерів



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Помічник президента Андрій Єрмак у розмові з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором сказав, що нова українська влада нібито звинувачує у війні проти України - Україну, а не Росію

Єлісєєв вважає, що на сьогодні іноземні політики не розуміють, хто впливає на прийняття Зеленським зовнішньополітичних рішень

Дипломат Костянтин Єлісєєв вважає, що на сьогодні іноземні політики не розуміють, хто впливає на прийняття президентом Зеленським зовнішньополітичних рішень і хто його радники.

Про це Єлісєєв сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я можу помилятися, але коли я був там (працював у Адміністрації президента Порошенка - «Главком»), всі знали, хто такий пан Єлісєєв, і у іноземців не виникало питання «Who is mister Yelisieіev?». А зараз багато іноземців задають цілком закономірне запитання: «Who is mister Yermak?», - зауважує дипломат.

Єлісєєв впевнений, що «людина, яка їде на переговори від імені держави, повинна мати відповідну узгоджену позицію, з відповідними червоними лініями, в рамках яких може коригуватися позиція».

«Я дуже сподіваюся, що така культура зберігається. Але я відверто здивований, коли ця людина (Єрмак – «Главком») у бесідах з послом Тейлором заявляє, що в тому, що відбувається на Донбасі, винен Порошенко. І не тільки у мене, але й у наших іноземних партнерів це викликає багато запитань», - обурюється Єлісєєв.

Дипломат не вірить запереченням Єрмака, що він не казав такого про Порошенка.

«Я тут більше вірю пану Тейлору, оскільки він робив цю заяву під присягою, а це має певні юридичні наслідки. Тому я оперую тим, що було сказане і зафіксоване в офіційному протоколі», - зазначає Єлісєєв.

Дипломат заявив, що «не полінувався і детально прочитав триста з гаком сторінок свідчень Вільяма Тейлора».

«Там є багато цікавого. Я вражений, наскільки скрупульозно і детально його допитували представники Конгресу», - стверджує Єлісєєв.

Нагадаємо, на початку листопада у США були оприлюднені свідчення тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, які він під присягою давав Конгресу США. І в цих свідченнях нова українська влада нібито звинувачує у війні проти України - Україну, а не Росію, Порошенка, а не Путіна. А саме, у своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що помічник президента Зеленського Андрій Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США з України Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі. Сам Єрмак заявив, що ніколи не називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі, а тільки обговорював під час спілкування з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором та колишнім спецпредставником Держдепу США з України Куртом Волкером можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів.

Як повідомлялося, помічник президента України Андрій Єрмак веде бізнес з росіянином, який має зв’язки із російською владною верхівкою.

16 листопада помічник президента України Андрій Єрмак таємно зустрівся у Києві з американським лобістом Брайаном Ланзою. На відео, що оприлюднили ЗМІ, з уривків фраз зрозуміло, що під час зустрічі Єрмак просив про «сприяння» і пропонував американському лобістові «будь-які гроші». Про що конкретно домовлялися помічник президента України з Ланзой точно не відомо. Єрмак позиціонував себе як персону, що приймає рішення в питаннях зовнішньої політики країни.

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