Зеркаль про мовчання Банкової: Можливо, всі розраховували, що ми програємо у Гаазі і «буде простіше»



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Заступниця глави МЗС Олена Зеркаль йде з міністерства

На початку листопада Міжнародний суд ООН постановив, що буде розглядати позов України проти Росії про порушення міжнародних конвенцій

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль висловила свої припущення щодо причин відсутності публічної реакції Офісу Зеленського на перемогу України у справі проти Росії в Гаазі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Bihus.Info.

«Я думаю, що тоді були всі дуже зайняті розведенням, важливо було зберігати якийсь спокій, щоб все було quiet», - припустила вона і додала: «Можливо, я помиляюся. Я не знаю, це ж оціночне судження. Можливо, це неважливо. Можливо, вони вважають, що є більш нагальні питання. Можливо, я викликаю якусь негативну реакцію. Це також можливо… Можливо, всі розраховували на те, що ми програємо і буде все простіше».

Нагадаємо, на початку листопада Міжнародний суд ООН постановив, що буде розглядати позов України проти Росії про порушення міжнародних конвенцій (фінансування Росією тероризму і порушення прав людини на Донбасі і в Криму). Усі заперечення Москви на відсутність юрисдикції були відхилені.

Зеркаль повідомила, що помічник президента Андрій Єрмак непублічно привітав її з цією перемогою.

Вона також нагадала, що, судячи з публічних заяв, Офіс президента та міністр закордонних справ намагаються реалізувати «запит суспільства на мир». У зв’язку з чим дипломатка не бачить себе в подальшому в команді МЗС.

«Я розумію, що з точки зору «ми будемо дружити з Росією», то я не той персонаж, який про дружбу. Я все ж таки файтер… Я представляю позицію, яка відмінна від бачення росіян».

Вона розповіла, що останнім часом займалася в МЗС тільки судами і була відсторонена від інших процесів. І висловила сподівання, що влада не зупинить суди з Росією.

Також Зеркаль пояснила, що чекає на Росію у разі остаточного програшу у суді ООН.

Раніше Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ. На її думку, вона разом з командою виконала всі поставлені перед нею завдання.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зник з сайту глави держави.

Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.