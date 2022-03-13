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    «Дія» запускає нову функцію – «ДіяРадіо»

    Українці зможуть обирати прослуховування радіо у застосунку - «Дія» запускає нову функцію – «ДіяРадіо»
    Українці зможуть обирати прослуховування радіо у застосунку
    скріншот із відео

    Українці зможуть слухати радіо, навіть якщо не працюють звичайні радіостанції

    У застосунку «Дія» запустили нову функцію – «ДіяРадіо».

    Тепер разом із «Дія.TV», де українці можуть дивитись марафон із новинами, також доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють.

    Як користуватися «Дія.Радіо»?

    1. Зайдіть у «Дію» та натисніть «Послуги».

    2. Виберіть «Дія.Радіо».

    Нагадаємо, уряд ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану: що це означає.

    Також компанія «Київстар» вводить безкоштовні дзвінки на період воєнного стану.

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    Теги: радіо українці послуги
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    «Дія» запускає нову функцію – «ДіяРадіо»