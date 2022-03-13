«Дія» запускає нову функцію – «ДіяРадіо»
Українці зможуть слухати радіо, навіть якщо не працюють звичайні радіостанції
У застосунку «Дія» запустили нову функцію – «ДіяРадіо».
Тепер разом із «Дія.TV», де українці можуть дивитись марафон із новинами, також доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють.
Як користуватися «Дія.Радіо»?
1. Зайдіть у «Дію» та натисніть «Послуги».
2. Виберіть «Дія.Радіо».
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