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    Події в Україні

    Компанія «Київстар» вводить безкоштовні дзвінки на період воєнного стану

    Мережа Київстар працює стабільно, забезпечуючи як мобільний зв&rsquo;язок, так і фіксований інтернет. - Компанія «Київстар» вводить безкоштовні дзвінки на період воєнного стану
    Мережа Київстар працює стабільно, забезпечуючи як мобільний зв’язок, так і фіксований інтернет.
    фото з відкритих джерел

    У компанії зазначили, що перебоїв у зв’язку наразі немає

    Компанія «Київстар» через надзвичайні події у країні запроваджує безкоштовний дзвінок в межах мережі. Ми допомагаємо нашим абонентам залишатися на зв'язку навіть без поповнення рахунку. Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом, йдеться у заяві компанії.

    «Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом. Також Київстар скасовує будь-які комісії в рамках послуги «Екстра гроші», завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше», – повідомили у компанії.

    Для того, щоб отримати додаткові 175 грн. треба лише ввести код *117#. Або можна поповнити свій рахунок на конкретну суму: 15, 20, 75 та 125 грн, також без комісії. Для цього є короткий номер *117*X#, де X – одна із можливих сум поповнення. Ці кошти можна використати, щоб оплачувати дзвінки на інші мережі, відправляти SMS, користуватися мобільним інтернетом, бути на зв’язку в роумінгу.

    Також у компанії зазначили, що перебоїв у зв’язку наразі немає, усе працює стабільно. Лише можуть буть перебої, де тривають бойові дії.

    «Мережа Київстар працює стабільно, забезпечуючи як мобільний зв’язок, так і фіксований інтернет. Однак у частині населених пунктів, де проводиться операція Об’єднаних Сил, можуть спостерігатися складнощі через знеструмлення. Також ми рекомендуємо здійснювати дзвінки лише в разі потреби, щоб зменшити навантаження на мережу», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що напад РФ на Україну – це вимушений захід.

    Теги: Росія Путін гроші інтернет напад послуги Київстар
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    Компанія «Київстар» вводить безкоштовні дзвінки на період воєнного стану