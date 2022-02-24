Компанія «Київстар» вводить безкоштовні дзвінки на період воєнного стану

У компанії зазначили, що перебоїв у зв’язку наразі немає

Компанія «Київстар» через надзвичайні події у країні запроваджує безкоштовний дзвінок в межах мережі. Ми допомагаємо нашим абонентам залишатися на зв'язку навіть без поповнення рахунку. Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом, йдеться у заяві компанії.

«Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом. Також Київстар скасовує будь-які комісії в рамках послуги «Екстра гроші», завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше», – повідомили у компанії.

Для того, щоб отримати додаткові 175 грн. треба лише ввести код *117#. Або можна поповнити свій рахунок на конкретну суму: 15, 20, 75 та 125 грн, також без комісії. Для цього є короткий номер *117*X#, де X – одна із можливих сум поповнення. Ці кошти можна використати, щоб оплачувати дзвінки на інші мережі, відправляти SMS, користуватися мобільним інтернетом, бути на зв’язку в роумінгу.

Також у компанії зазначили, що перебоїв у зв’язку наразі немає, усе працює стабільно. Лише можуть буть перебої, де тривають бойові дії.

«Мережа Київстар працює стабільно, забезпечуючи як мобільний зв’язок, так і фіксований інтернет. Однак у частині населених пунктів, де проводиться операція Об’єднаних Сил, можуть спостерігатися складнощі через знеструмлення. Також ми рекомендуємо здійснювати дзвінки лише в разі потреби, щоб зменшити навантаження на мережу», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що напад РФ на Україну – це вимушений захід.