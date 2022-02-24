Уряд ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану: що це означає

Документ передбачає низку доручень міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади

Кабінет міністрів України через агресію Росії ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану. Документ прийнятий на позачерговому засіданні уряду, повідомляється на сайті уряду.

План цивільного захисту прийнято на підставі указу президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «про введення воєнного стану в Україні». Документ передбачає низку доручень міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у тому числі:

ввести в дію свої плани цивільного захисту на особливий період;

перевести територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в «Повну готовність».

Обласним державним адміністраціям доручено забезпечити евакуацію населення з районів збройних конфліктів.

У тих регіонах, де немає збройних конфліктів, ОДА приймають рішення про евакуацію населення при загрозі або їх виникненні.

Всім органам державної влади доручено забезпечити проведення евакуації матеріальних і культурних цінностей у разі загрози їх знищення.

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