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    «Дія» відключає доступ до цифрових документів

    Застосунок та портал працюють стабільно - «Дія» відключає доступ до цифрових документів
    Застосунок та портал працюють стабільно
    фото з відкритих джерел

    На порталі тимчасово не буде доступу до деяких послуг

    «Дія» відключає доступ до цифрових документів. Служби нацбезпеки прийняли рішення відключити державні реєстри до моменту стабілізації ситуації в країні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Разом з цим, у «Дії» не будуть доступні цифрові документи та низка послуг.

    «Наша команда робить все, щоб захистити всі базові реєстри. Тимчасово в «Дії» не будуть доступні деякі документи та послуги. Все це робиться в цілях безпеки. Застосунок та портал працюють стабільно. Тримаймося!», – написав Федоров.

    Нагадаємо, уряд ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану: що це означає.

    Також компанія «Київстар» вводить безкоштовні дзвінки на період воєнного стану.

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    Теги: міністр документи послуги Михайло Федоров
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    «Дія» відключає доступ до цифрових документів