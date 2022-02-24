На порталі тимчасово не буде доступу до деяких послуг

«Дія» відключає доступ до цифрових документів. Служби нацбезпеки прийняли рішення відключити державні реєстри до моменту стабілізації ситуації в країні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Разом з цим, у «Дії» не будуть доступні цифрові документи та низка послуг.

«Наша команда робить все, щоб захистити всі базові реєстри. Тимчасово в «Дії» не будуть доступні деякі документи та послуги. Все це робиться в цілях безпеки. Застосунок та портал працюють стабільно. Тримаймося!», – написав Федоров.

Нагадаємо, уряд ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану: що це означає.

Також компанія «Київстар» вводить безкоштовні дзвінки на період воєнного стану.

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