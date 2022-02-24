«Дія» відключає доступ до цифрових документів
На порталі тимчасово не буде доступу до деяких послуг
«Дія» відключає доступ до цифрових документів. Служби нацбезпеки прийняли рішення відключити державні реєстри до моменту стабілізації ситуації в країні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Разом з цим, у «Дії» не будуть доступні цифрові документи та низка послуг.
«Наша команда робить все, щоб захистити всі базові реєстри. Тимчасово в «Дії» не будуть доступні деякі документи та послуги. Все це робиться в цілях безпеки. Застосунок та портал працюють стабільно. Тримаймося!», – написав Федоров.
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