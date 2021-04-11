До 16 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 11 квітня

Погода в Україні у неділю, 11 квітня, буде теплою, сухою та сонячною

Суттєвих опадів синоптики не прогнозують

У неділю, 11 квітня, в більшості регіонів України буде сонячно та по-весняному тепло. Суттєвих опадів синоптики не обіцяють.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

«На вихідні атмосфера приготувала для України переважно малохмарне небо та справжні весняні значення температури. Допомагає їй у цьому атнициклон, на ім’я Пеггі, та більш тепла повітряна маса, яка поступово витіснятиме холод», - пояснили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до 11-16 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 11 квітня

Тим часом у зв'язку з потеплiнням та снiготаненням у горах, впродовж 11-12 квiтня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями на 08:00 9 квiтня, без негативних наслідків.