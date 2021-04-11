  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    До 16 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 11 квітня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Погода в Україні у неділю, 11 квітня, буде теплою, сухою та сонячною - До 16 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 11 квітня
    Погода в Україні у неділю, 11 квітня, буде теплою, сухою та сонячною

    Суттєвих опадів синоптики не прогнозують

    У неділю, 11 квітня, в більшості регіонів України буде сонячно та по-весняному тепло. Суттєвих опадів синоптики не обіцяють.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    «На вихідні атмосфера приготувала для України переважно малохмарне небо та справжні весняні значення температури. Допомагає їй у цьому атнициклон, на ім’я Пеггі, та більш тепла повітряна маса, яка поступово витіснятиме холод», - пояснили в Укргідрометцентрі.

    Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до 11-16 градусів вище нуля.

    Прогноз погоди на 11 квітня
    Прогноз погоди на 11 квітня

    Тим часом у зв'язку з потеплiнням та снiготаненням у горах, впродовж 11-12 квiтня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями на 08:00 9 квiтня, без негативних наслідків.

    Теги: вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies