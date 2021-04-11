До 16 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 11 квітня
Суттєвих опадів синоптики не прогнозують
У неділю, 11 квітня, в більшості регіонів України буде сонячно та по-весняному тепло. Суттєвих опадів синоптики не обіцяють.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
«На вихідні атмосфера приготувала для України переважно малохмарне небо та справжні весняні значення температури. Допомагає їй у цьому атнициклон, на ім’я Пеггі, та більш тепла повітряна маса, яка поступово витіснятиме холод», - пояснили в Укргідрометцентрі.
Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до 11-16 градусів вище нуля.
Тим часом у зв'язку з потеплiнням та снiготаненням у горах, впродовж 11-12 квiтня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями на 08:00 9 квiтня, без негативних наслідків.