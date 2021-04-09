Синоптики порадували прогнозом погоди на вихідні 10-11 квітня

Україну на вихідні прогріє до 19 °

У столичному регіоні 10-11 квітня буде без опадів

На вихідні 10-11 квітня в Україні збережеться суха погода. Вітер буде переважно південний, у східній та південній частині - північно-східний, 7-12 м/с, у північних та центральних областях 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу. На узбережжі морів і в західних та південно-східних областях 0-5° тепла.

Вдень 10 квітня відбудеться підвищення до 12-17°, а 11 квітня в західних областях місцями прогріє до 20°.

У столичному регіоні 10-11 квітня без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 12-17° тепла.

Погода на 10 квітня:

Дані Українського гідрометеорологічного центру

Погода на 11 квітня:

Дані Українського гідрометеорологічного центру

Упродовж 12-13 квітня синоптики обіцяють в Україні без опадів, лише вдень 13 квітня у західних областях та місцями на Лівобережжі невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі складатиме 1-7° тепла, у південних та східних областях 5-10°; вдень 12-18°, на сході країни до 20°. У Києві 12-13 квітня буде без опадів, температура вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень 13-18°.

Зазначимо, цього року в Україні пізня й холодна весна. Так, 6 квітня температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад. Трускавець також засипало мокрим снігом.

На Закарпатті протягом дня 6 квітня засипало снігом міста в низинних районах області. В Ужгороді, зокрема, сніг накрив декоративні та фруктові дерева, які вже встигли зацвісти.