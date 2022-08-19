До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома

Атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення

Зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС може призвести до розвитку ситуації за «фукусімським сценарієм». Про це повідомила пресслужба Держатома.

«Зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної станції та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Саме за таким сценарієм відбулася аварія на японській атомній станції «Фукусіма-1» у 2011 році», – йдеться у повідомленні.

У Держатомрегулюванні пояснюють, що атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків, або за рахунок зовнішнього енергоживлення.

«При зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання. Наразі, внаслідок обстрілів російськими військами, пошкоджені три з чотирьох ліній, які з’єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої лінії – станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб», – зауважують у відомстві.

На випадок такої аварійної ситуації на Запорізькій АЕС є у наявності дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива вони потребуватимуть достатньої кількості дизельного пального. Водночас російські військові, які присутні на АЕС, можуть перешкоджати постачанню дизеля, необхідного для роботи генераторів.

«Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією, розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може відбутися вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище», – наголошують у Держатомрегулюванні.

На Запорізькій АЕС є сім ядерних об’єктів – це шість енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Тож розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки.

«У залежності від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи, або Росії та Білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій. Також слід зазначити, що ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, що є каскадом водосховищ річки Дніпро. Таким чином аварійні події на ЗАЕС можуть призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря», – додають в інспекції.

За дорученням Держатомрегулювання, експлуатуюча організація визначає найбільш безпечні стани роботи енергоблоків у існуючих умовах. Ядерну безпеку ЗАЕС забезпечує український персонал станції.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (через Крим) та відключення її від української.