Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома

Альона Боженко
glavcom.ua
До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома
Розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України
фото із відкритих джерел

Атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення

Зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС може призвести до розвитку ситуації за «фукусімським сценарієм». Про це повідомила пресслужба Держатома.

«Зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної станції та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Саме за таким сценарієм відбулася аварія на японській атомній станції «Фукусіма-1» у 2011 році», – йдеться у повідомленні.

У Держатомрегулюванні пояснюють, що атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків, або за рахунок зовнішнього енергоживлення.

«При зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання. Наразі, внаслідок обстрілів російськими військами, пошкоджені три з чотирьох ліній, які з’єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої лінії – станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб», – зауважують у відомстві.

На випадок такої аварійної ситуації на Запорізькій АЕС є у наявності дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива вони потребуватимуть достатньої кількості дизельного пального. Водночас російські військові, які присутні на АЕС, можуть перешкоджати постачанню дизеля, необхідного для роботи генераторів.

«Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією, розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може відбутися вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище», – наголошують у Держатомрегулюванні.

На Запорізькій АЕС є сім ядерних об’єктів – це шість енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Тож розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки.

«У залежності від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи, або Росії та Білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій. Також слід зазначити, що ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, що є каскадом водосховищ річки Дніпро. Таким чином аварійні події на ЗАЕС можуть призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря», – додають в інспекції.

За дорученням Держатомрегулювання, експлуатуюча організація визначає найбільш безпечні стани роботи енергоблоків у існуючих умовах. Ядерну безпеку ЗАЕС забезпечує український персонал станції.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (через Крим) та відключення її від української.

Читайте також: Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Теги: окупанти АЕС війна в Україні війна Запорізька АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський вважає, що місія МАГАТЕ має прибути на ЗАЕС виключно через територію України
Немає об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС, – Зеленський
Вчора, 22:45
В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу
Рашисти готують на завтра резонансну провокацію на ЗАЕС – розвідка
Вчора, 18:54
Окупанти готують провокації на ЗАЕС
З'явилися нові підтвердження щодо підготовки провокації Росії на ЗАЕС
Вчора, 23:10

Суспільство

До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома
До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома
19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
На війні загинула відома запорізька активістка
На війні загинула відома запорізька активістка
Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди
Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди
Військовий облік жінок: кому треба з'явитися у військкомат до 1 жовтня
Військовий облік жінок: кому треба з'явитися у військкомат до 1 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
83K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
67K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
58K
Росіяни влаштували пікет посольств США та Британії із цинічними вимогами (відео)
46K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
38K
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Вчора, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Вчора, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Вчора, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Вчора, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Вчора, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Вчора, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту