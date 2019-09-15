До Туреччини на відпочинок приїхали діти українських захисників



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До Туреччини приїхали діти з Тернопільщини

25 українських дітей відпочиватимуть протягом тижня у турецькому місті Чанаккалє

До Туреччини у місто Чанаккалє на тижневий відпочинок приїхали діти учасників Операції Об’єднаних Сил.

Про це повідомляє на Генеральне консульство України в Стамбулі.

«Протягом тижня 25 дітей матимуть змогу відпочити у чудовому турецькому містечку, оздоровитися та познайомитися із турецькою культурою, історією та традиціями», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відпочинок прибула група дітей учасників ООС з Тернопільщини на запрошення почесного консула України Мехмета Ишика та асоціації підприємців ÇASİAD.

Виступаючи перед присутніми генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман висловив вдячність турецьким партнерам за надання практичної допомоги дітям з України.

Торік у Туреччині відпочивано 16 дітей співробітників Міністерства внутрішніх справ, які загинули на Донбасі.